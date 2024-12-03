Папа: молімося, щоб цей Ювілей скріпив нас у вірі та зробив паломниками надії

На порозі Ювілею Папа Франциск закликає молитися за «паломників надії», заохочуючи допомагати одні одним відкривати цей Божий дар.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Молімося за те, щоб цей Ювілей скріпив нас у вірі, допомагаючи нам розпізнавати воскреслого Христа в нашому житті, та перетворив нас у паломників християнської надії», – такий молитовний намір Папа Франциск пропонує на грудень 2024 року, місяць, наприкінці якого ми розпочнемо Святий Рік, Ювілей, тема якого «Паломники надії».

У щомісячному відеоролику, яким Святіший Отець представляє молитовний намір, призначений для членів «Всесвітньої мережі молитви Папи», яка продовжує традиції товариства «Апостольство молитви», та для всіх, хто молиться в намірах Папи, він підкреслює, що «християнська надія – це Божий дар, який наповнює радістю наше життя», і сьогодні «світ її дуже потребує!». За його словами, легко впасти в зневіру, «коли не знаєш, чи зможеш завтра нагодувати своїх дітей, або що те, що ти навчаєшся, дозволить тобі мати гідну працю». Тож де шукати надію?

«Надія – це якір. Це якір, який закидаєш з канатом, і який заглиблюється у пісок. Ми ж повинні триматися за канат надії. Добре вхопитися», – наголошує Святіший Отець, заохочуючи: «Допомагаймо одні одним відкривати цю зустріч з Христом, Який дарує нам життя, та рушаймо в дорогу як паломники надії, щоб радіти життям. І в це життя як один з етапів входить також прийдешній Ювілей. Наповняймо нашу щоденність даром, який Бог дає нам через надію, дозвольмо, щоб через нас вона досягла усіх тих, хто її шукає. Не забувайте: надія ніколи не розчаровує», – наголошує Папа Франциск.