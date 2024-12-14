Папа написав лист Нунцію в Росії: війна – велика рана, завдана людству

У контексті 1000 днів, які минули від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, Папа Франциск написав лист Апостольському нунцієві в Російській Федерації, в якому заохочує до оновлених дипломатичних зусиль.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогий брате, у зв'язку з наближенням Різдва, дня, коли Божий Син, Князь миру, явився на землі, хочу розділити з тобою, як з моїм представником в Росії, мою молитву і мій сердечний заклик, щоб мир запанував між народами і відродився в серцях всіх людей, улюблених Господом», – пише Папа Франциск у листі Апостольському нунцієві в Російській Федерації архиєпископу Джованні ДʼАньєлло, зазначаючи, що вже понад тисячу днів він із занепокоєнням слідкує за новинами про страждання людей, спричинені війною. «Болісна і тривала тривалість цієї війни настійно спонукає нас до спільних роздумів про те, як полегшити страждання тих, кого вона торкнулася, і як відновити мир. Ми всі, по суті, пов'язані взаємною відповідальністю в дусі справжнього людського братерства», – наголошує він.

Покликаючись на один із діалогів з «Братів Карамазових» Достоєвського, Святіший Отець підкреслює, що «страждання, завдані невинним – це сильна заява проти всіх форм насильства». «Ось чому я виступаю речником десятків тисяч матерів, батьків і дітей, які оплакують своїх близьких, що загинули на війні, або сумують за тими, хто пропав безвісти, потрапив у полон чи був поранений, як військовими, так і цивільними особами», – пише він, наголошуючи, що їхнє волання «підноситься до Бога, призиваючи мир замість війни, діалог замість гуркоту зброї, солідарність замість часткових інтересів, бо ніколи не можна вбивати в Боже ім’я». «Це крик, – додає Папа, – до якого я приєднуюся із серцем, сповненим болю за розбиті життя, руйнування і страждання, а також за важку рану, яку ця війна завдала людському родові».

Святіший Отець висловлює сподівання, що «гуманітарні зусилля, спрямовані на допомогу найуразливішим, зможуть причинитися до відкриття дороги до відновлення дипломатичних зусиль, необхідних для того, щоб зупинити поступ війни та досягти такий жаданий мир». «Тому через тебе, дорогий брате, я хочу звернутися з братнім заохоченням до кожної людини доброї волі єднатися в молитві до Бога, випрошуючи дар миру, і в зусиллях зробити свій внесок у досягнення цієї благородної мети для блага всього людства», – підсумовує Папа свій лист до Апостольського нунція в Російській Федерації, датований 12 грудня, який опублікував ватиканський часопис «L’Osservatore Romano».