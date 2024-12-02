Папа вірним Нікараґуа: Мати Божа заступається за вас, а ми не перестаєм молитися

У пастирському листі вірним у Нікараґуа, які в ці дні переживають девʼятиденне молитовне приготування до урочистості Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії, Папа Франциск звертається до них зі словами підбадьорення та запевнення у своїй та всієї Церкви близькості в непростий для них період.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Не забувайте про любляче Господнє Провидіння, яке супроводжує нас і є нашим єдиним надійним провідником. Саме в найскладніші моменти, коли по-людськи стає неможливо зрозуміти, чого хоче від нас Бог, ми покликані не сумніватися в Його дбайливості та милосерді. Синівська довіра, яку ви маєте до Нього, а також ваша вірність Церкві – це два великі маяки, які освітлюють ваше життя», – пише Папа Франциск «дорогим братам і сестрам любої Церкви в Нікараґуа». В понеділок, 2 грудня 2024 р., опубліковано лист, який Святіший Отець написав у контексті традиційної в цій країні молитви девʼятниці до Непорочнозачатої Діви Марії, що «це раз висловити свою прихильність до нікараґуанського народу, який завжди відзначався надзвичайною любов’ю до Бога». «Я з вами, особливо в ці дні, коли ви проказуєте Новенну Непорочного Зачаття», – пише він.

Папа заохочує католиків в Нікараґуа не сумніватися в тому, що «віра та надія чинять чуда», вказуючи на приклад Пречистої Діви, «світлого свідчення такого уповання». «Я прагну, щоб це святкування Непорочного Зачаття, яке готує нас до відкриття Ювілею 2025 року, стало для вас підбадьоренням, якого ви потребуєте в часи труднощів, непевності та обмежень. У це свято не забудьте віддати себе в обійми Ісуса з короткою молитвою “Dios primiero”, Бог понад усе, яку ви часто повторюєте», – пише він, запевняючи в тому, що неустанно молиться до Пречистої Діви Марії, щоб Вона втішила їх і супроводила, утверджуючи у вірі. «Хочу наголосити: Матір Божа не перестає заступатися за вас, а ми не перестаємо молитися, щоб Ісус завжди тримав вас за руку», – додає Святіший Отець.

Водночас, Наступник святого Петра нагадує, що спільно прямувати вперед за ніжної підтримки Небесної Матерії спонукає нас «старанно ступати дорогою Євангелія», поновляючи нашу довіру до Бога. В цьому контексті Папа звертає увагу на молитву Розарію, «в якій ми щодня роздумуємо над таємницями життя Ісуса та Марії», включаючи в ці таємниці також і наше життя з його «моментами радості, болю, світла та слави». «Проказуючи Розарій, ці таємниці проходять через глибину нашого серця, де знаходить притулок свобода Божих дочок і синів, яку ніхто не може у нас відібрати», – пише Святіший Отець, ввіряючи нікарагуанців, які обрали Пресвяту Богородицю як матір свого народу, заступництву Непорочнозачатої та завершуючи лист молитвою, яку він уклав з нагоди Ювілейного року.