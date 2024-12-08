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ПАПА

Папа: благодатність Марії у тому, що в Ній немає нічого, що чинить опір Божій волі

На делікатності зустрічі між божественним і людським, з якого починається спасіння, зупинився Папа Франциск, роздумуючи про роль Непорочної Діви Марії в Божому задумі перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в день свята на Її честь.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Це картина, яка викликає найбільше захоплення та зворушення, адже Бог, Всевишній, Всемогутній, через ангела веде діалог з молодою дівчиною з Назарету, просячи її про співпрацю у своєму задумі спасіння», – цими словами Папа Франциск охарактеризував євангельську розповідь про Благовіщення, промовляючи до вірних, які у неділю, 8 грудня 2024 р., опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву «Ангел Господній». Після Святої Меси в базиліці разом з новими кардиналами, Святіший Отець в урочистість Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії вдруге зустрівся з молільниками. Промовляючи з вікна Апостольського палацу, він зазначив, що в цій євангельській розповіді йдеться про «один з найважливіших і прекрасних моментів в історії людства», коли «так» Марії дозволило Втілення Божого Сина.

Відповідь, від якої залежить доля людства

За словами Наступника святого Петра, можемо порівняти цю картину із відомим зображенням створення Адама в Сикстинській каплиці авторства Мікеланджело, де бачимо палець Небесного Отця, який доторкається пальця людини. «Також і тут людське та божественне зустрічаються, на початку нашого відкуплення, вони зустрічаються з чудесною делікатністю в благословенну мить, коли Діва Марія вимовляє своє “так”», – сказав він, зауваживши, що від відповіді жінки з невеликого поселення на периферії залежать долі людства, яке може знову надіятися, бо «його доля віддана в добрі руки».

«Отже, Марія, як Її вітає архангел Гавриїл, є “повна благодаті” (Лк 1,28), Непорочна, цілковито на служінні Божому Слову, завжди з Господом, Якому Вона цілковито ввіряє Себе. У Ній немає нічого, що чинить опір Його волі, Божій волі, нічого, що протистоїть правді і любові. У цьому полягає Її благодатність, яку будуть оспівувати всі покоління», – сказав Святіший Отець.

Відчинити двері серця на надію

За словами Папи, коли споглядаємо це таїнство, в нас можуть виникнути різні запитання. На що надіятися в наш час, розбурханий війнами і зосереджений на домінуванні? На силу, на гроші, на могутніх друзів, а чи на нескінченне Боже милосердя? Де шукати щастя, маючи перед собою численні «фальшиві сяючі моделі»? Де скарб мого серця? «Браття й сестри, у той час як наближається відкриття Святих Дверей Ювілею, відчинімо двері наших сердець і розуму для Господа. Він народився з Непорочної Марії, просімо заступництва Марії», – закликав Святіший Отець, заохотивши слухачів також до сповіді, щоб «відкрити серце, бо Господь прощає все, все, все». «І тоді в руках Марії будемо щасливішими», – підсумував Папа.

08 грудня 2024, 12:33

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.