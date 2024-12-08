Папа: благодатність Марії у тому, що в Ній немає нічого, що чинить опір Божій волі

На делікатності зустрічі між божественним і людським, з якого починається спасіння, зупинився Папа Франциск, роздумуючи про роль Непорочної Діви Марії в Божому задумі перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в день свята на Її честь.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Це картина, яка викликає найбільше захоплення та зворушення, адже Бог, Всевишній, Всемогутній, через ангела веде діалог з молодою дівчиною з Назарету, просячи її про співпрацю у своєму задумі спасіння», – цими словами Папа Франциск охарактеризував євангельську розповідь про Благовіщення, промовляючи до вірних, які у неділю, 8 грудня 2024 р., опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву «Ангел Господній». Після Святої Меси в базиліці разом з новими кардиналами, Святіший Отець в урочистість Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії вдруге зустрівся з молільниками. Промовляючи з вікна Апостольського палацу, він зазначив, що в цій євангельській розповіді йдеться про «один з найважливіших і прекрасних моментів в історії людства», коли «так» Марії дозволило Втілення Божого Сина.

Відповідь, від якої залежить доля людства

За словами Наступника святого Петра, можемо порівняти цю картину із відомим зображенням створення Адама в Сикстинській каплиці авторства Мікеланджело, де бачимо палець Небесного Отця, який доторкається пальця людини. «Також і тут людське та божественне зустрічаються, на початку нашого відкуплення, вони зустрічаються з чудесною делікатністю в благословенну мить, коли Діва Марія вимовляє своє “так”», – сказав він, зауваживши, що від відповіді жінки з невеликого поселення на периферії залежать долі людства, яке може знову надіятися, бо «його доля віддана в добрі руки».

«Отже, Марія, як Її вітає архангел Гавриїл, є “повна благодаті” (Лк 1,28), Непорочна, цілковито на служінні Божому Слову, завжди з Господом, Якому Вона цілковито ввіряє Себе. У Ній немає нічого, що чинить опір Його волі, Божій волі, нічого, що протистоїть правді і любові. У цьому полягає Її благодатність, яку будуть оспівувати всі покоління», – сказав Святіший Отець.

Відчинити двері серця на надію

За словами Папи, коли споглядаємо це таїнство, в нас можуть виникнути різні запитання. На що надіятися в наш час, розбурханий війнами і зосереджений на домінуванні? На силу, на гроші, на могутніх друзів, а чи на нескінченне Боже милосердя? Де шукати щастя, маючи перед собою численні «фальшиві сяючі моделі»? Де скарб мого серця? «Браття й сестри, у той час як наближається відкриття Святих Дверей Ювілею, відчинімо двері наших сердець і розуму для Господа. Він народився з Непорочної Марії, просімо заступництва Марії», – закликав Святіший Отець, заохотивши слухачів також до сповіді, щоб «відкрити серце, бо Господь прощає все, все, все». «І тоді в руках Марії будемо щасливішими», – підсумував Папа.