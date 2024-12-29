Папа: діалог – фундаментальний вимір сім’ї

Зустрічаючись і паломниками в свято Святого Сімейства Папа Франциск звернув увагу на важливість слухання, яке допомагає вирішувати сімейні проблеми, нагадуючи, що привілейованим місцем для цього є спільна трапеза.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Діалог – це найважливіший елемент для сім’ї, бо сім’я, яка не спілкується, не може бути щасливою сім’єю. На це вказав Папа Франциск перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в неділю 29 грудня 2024 р., неділю після Різдва, в яку Церква латинського обряду відзначає свято Святого Сімейства Ісуса, Марії та Йосифа.

Сім’я, яка спілкується

На сторінках Євангелії від Луки знаходимо розповідь про те, як Йосиф і Марія під час паломництва до Єрусалиму загубили дванадцятирічного Ісуса, й через три дні віднайшли Його в храмі під час дискусії із законовчителями. «Дитино, чому Ти нам таке вчинив? Ось Твій батько і я, охоплені болем, шукали Тебе», – сказала Марія, на що Ісус відповів: «Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути у справах Мого Отця?». Як зауважив Святіший Отець, у цій розповіді бачимо досвід сім’ї, в якій чергуються спокійні моменти та тривожні, і можемо розпізнати «сімейні кризи наших днів», в яких бачимо важкого підлітка й батьків, які не можуть його зрозуміти… «Чи знаєте, чому Свята Родина з Назарету є прикладом?» – запитав Папа, відповідаючи: «Тому що це сім’я, яка веде діалог, яка слухає, розмовляє».

«Це прекрасно, коли мати починає не з докору, а з запитання. Марія не звинувачує і не судить, але прагне зрозуміти, як через слухання прийняти цього Сина, Який є настільки інакшим», – зазначив Наступник святого Петра, наголошуючи на тому, що «більше значення має слухання, ніж розуміння», адже «вислухати означає визнати важливість іншого, визнати його право на автономне існування та мислення», і «діти потребують цього».

Цінність спільної трапези

За словами Святішого Отця, «привілейованим місцем діалогу та слухання в сім’ї» є трапеза. «Це прекрасно разом перебувати за столом та розмовляти. Це може вирішити численні проблеми, й насамперед, об’єднує покоління», – мовив він, закликаючи не залишатися замкнутими в собі під час таких моментів, чи, що гірше, занурившись у смартфон. «Розмовляти, слухати одні одних, в цьому полягає діалог, який є корисним і сприяє зростанню!» – наголосив Папа. Він додав, що сім’я Ісуса, Марії та Йосифа є святою, але бачимо, що «батьки Ісуса не завжди Його розуміли». Це, за його словами, спонукає замислитися і не дивуватися, «коли в сім’ї іноді виникають непорозуміння». А коли так стається, то варто запитувати, чи прислухаємося одні до одних, чи долаємо проблеми у взаємному слуханні. «Ввіряймося Пречистій Діві Марії та просімо про дар слухання для наших сімей», – закликав Наступник святого Петра, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».