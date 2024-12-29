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2024.12.29 Angelus 2024.12.29 Angelus  (Vatican Media)
ПАПА

Папа: діалог – фундаментальний вимір сім’ї

Зустрічаючись і паломниками в свято Святого Сімейства Папа Франциск звернув увагу на важливість слухання, яке допомагає вирішувати сімейні проблеми, нагадуючи, що привілейованим місцем для цього є спільна трапеза.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Діалог – це найважливіший елемент для сім’ї, бо сім’я, яка не спілкується, не може бути щасливою сім’єю. На це вказав Папа Франциск перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в неділю 29 грудня 2024 р., неділю після Різдва, в яку Церква латинського обряду відзначає свято Святого Сімейства Ісуса, Марії та Йосифа.

Сім’я, яка спілкується

На сторінках Євангелії від Луки знаходимо розповідь про те, як Йосиф і Марія під час паломництва до Єрусалиму загубили дванадцятирічного Ісуса, й через три дні віднайшли Його в храмі під час дискусії із законовчителями. «Дитино, чому Ти нам таке вчинив? Ось Твій батько і я, охоплені болем, шукали Тебе», – сказала Марія, на що Ісус відповів: «Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути у справах Мого Отця?». Як зауважив Святіший Отець, у цій розповіді бачимо досвід сім’ї, в якій чергуються спокійні моменти та тривожні, і можемо розпізнати «сімейні кризи наших днів», в яких бачимо важкого підлітка й батьків, які не можуть його зрозуміти… «Чи знаєте, чому Свята Родина з Назарету є прикладом?» – запитав Папа, відповідаючи: «Тому що це сім’я, яка веде діалог, яка  слухає, розмовляє».

«Це прекрасно, коли мати починає не з докору, а з запитання. Марія не звинувачує і не судить, але прагне зрозуміти, як через слухання прийняти цього Сина, Який є настільки інакшим», – зазначив Наступник святого Петра, наголошуючи на тому, що «більше значення має слухання, ніж розуміння», адже «вислухати означає визнати важливість іншого, визнати його право на автономне існування та мислення», і «діти потребують цього».

Цінність спільної трапези

За словами Святішого Отця, «привілейованим місцем діалогу та слухання в сім’ї» є трапеза. «Це прекрасно разом перебувати за столом та розмовляти. Це може вирішити численні проблеми, й насамперед, об’єднує покоління», – мовив він, закликаючи не залишатися замкнутими в собі під час таких моментів, чи, що гірше, занурившись у смартфон. «Розмовляти, слухати одні одних, в цьому полягає діалог, який є корисним і сприяє зростанню!» – наголосив Папа. Він додав, що сім’я Ісуса, Марії та Йосифа є святою, але бачимо, що «батьки Ісуса не завжди Його розуміли». Це, за його словами, спонукає замислитися і не дивуватися, «коли в сім’ї іноді виникають непорозуміння». А коли так стається, то варто запитувати, чи прислухаємося одні до одних, чи долаємо проблеми у взаємному слуханні. «Ввіряймося Пречистій Діві Марії та просімо про дар слухання для наших сімей», – закликав Наступник святого Петра, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».

29 грудня 2024, 12:06

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.