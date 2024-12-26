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2024.12.26 Angelus 2024.12.26 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: мученики вмирають не за ідеологію, а щоб зробити всіх учасниками спасіння

У свято святого Стефана Папа Франциск вказав на приклад мучеників, які моляться за своїх переслідувачів, бажаючи, щоб і вони пізнали любов Небесного Отця, Який чекає всіх своїх дітей.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Чи відчуваємо прагнення, щоб усі могли пізнати Бога та спастися? Чи ми здатні бажати добра тим, хто завдає нам страждань? Чи пам’ятаємо про братів і сестер, переслідуваних за віру, та чи молимося за них? Заохоченням поставити собі такі запитання Папа Франциск підсумував свої роздуми, якими поділився перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у четвер, 26 грудня 2024 року. В Італії другий день різдвяних свят є вихідним, тож опівдні римляни, паломники та побожні туристи зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, щоб помолитися разом зі Святішим Отцем, послухати його повчання та отримати благословення.

Свідок справжньої свободи

Промовляючи з вікна Апостольського палацу, Наступник святого Петра нагадав, що відразу після Різдва літургія вшановує святого першомученика Стефана. Розповідь у Діяннях Апостолів про його каменування представляє його як того, хто молитися за своїх убивць. І це, за словами Папи, спонукає замислитися: якщо на перший погляд може здаватися, що «Стефан безпомічний зазнає насильства», в дійсності він є «вільною людиною, яка не перестає любити своїх убивць та жертвувати за них своє життя, як Ісус, щоб вони покаялися та, отримавши прощення, також змогли отримати дар вічного життя».

Таким чином, як зазначив далі Святіший Отець, «диякон Стефан постає перед нами як свідок того Бога, Який має лише одне велике прагнення: щоб усі люди спасалися». Він є свідком «того Отця, нашого Отця, Який бажає добра і лише добра для кожного зі своїх дітей, завжди, Отця, Який нікого не виключає, Отця, Який ніколи не втомлюється шукати їх».

Не слабкість і не ідеологія

«На жаль, також і сьогодні в різних куточках світу є багато чоловіків і жінок, яких переслідують, іноді до смерті, за Євангеліє. Те, що ми говорили про Стефана, стосується і їх. Вони віддають себе на смерть не через слабкість, не для того, щоб захищати якусь ідеологію, а для того, щоб зробити всіх учасниками дару спасіння. І роблять вони це в першу чергу заради своїх убивць і моляться за них», – вів далі Папа, цитуючи блаженного Крістіана де Жерже, мученика наших днів, який передбачаючи близьку смерть, називав свого убивцю «другом останньої хвилини». «Нехай же Пресвята Марія, Цариця мучеників, допоможе нам бути відважними свідками Євангелія для спасіння світу», – побажав Святіший Отець.

26 грудня 2024, 12:15

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.