Папа: мученики вмирають не за ідеологію, а щоб зробити всіх учасниками спасіння

У свято святого Стефана Папа Франциск вказав на приклад мучеників, які моляться за своїх переслідувачів, бажаючи, щоб і вони пізнали любов Небесного Отця, Який чекає всіх своїх дітей.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Чи відчуваємо прагнення, щоб усі могли пізнати Бога та спастися? Чи ми здатні бажати добра тим, хто завдає нам страждань? Чи пам’ятаємо про братів і сестер, переслідуваних за віру, та чи молимося за них? Заохоченням поставити собі такі запитання Папа Франциск підсумував свої роздуми, якими поділився перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у четвер, 26 грудня 2024 року. В Італії другий день різдвяних свят є вихідним, тож опівдні римляни, паломники та побожні туристи зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, щоб помолитися разом зі Святішим Отцем, послухати його повчання та отримати благословення.

Свідок справжньої свободи

Промовляючи з вікна Апостольського палацу, Наступник святого Петра нагадав, що відразу після Різдва літургія вшановує святого першомученика Стефана. Розповідь у Діяннях Апостолів про його каменування представляє його як того, хто молитися за своїх убивць. І це, за словами Папи, спонукає замислитися: якщо на перший погляд може здаватися, що «Стефан безпомічний зазнає насильства», в дійсності він є «вільною людиною, яка не перестає любити своїх убивць та жертвувати за них своє життя, як Ісус, щоб вони покаялися та, отримавши прощення, також змогли отримати дар вічного життя».

Таким чином, як зазначив далі Святіший Отець, «диякон Стефан постає перед нами як свідок того Бога, Який має лише одне велике прагнення: щоб усі люди спасалися». Він є свідком «того Отця, нашого Отця, Який бажає добра і лише добра для кожного зі своїх дітей, завжди, Отця, Який нікого не виключає, Отця, Який ніколи не втомлюється шукати їх».

Не слабкість і не ідеологія

«На жаль, також і сьогодні в різних куточках світу є багато чоловіків і жінок, яких переслідують, іноді до смерті, за Євангеліє. Те, що ми говорили про Стефана, стосується і їх. Вони віддають себе на смерть не через слабкість, не для того, щоб захищати якусь ідеологію, а для того, щоб зробити всіх учасниками дару спасіння. І роблять вони це в першу чергу заради своїх убивць і моляться за них», – вів далі Папа, цитуючи блаженного Крістіана де Жерже, мученика наших днів, який передбачаючи близьку смерть, називав свого убивцю «другом останньої хвилини». «Нехай же Пресвята Марія, Цариця мучеників, допоможе нам бути відважними свідками Євангелія для спасіння світу», – побажав Святіший Отець.