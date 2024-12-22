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2024.12.22 Angelus 2024.12.22 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: нехай у кожній матері прославляється ім’я Бога за дар передавати життя

У неділю перед Різдвом Папа Франциск закликав до вдячності за дар материнства, який є знаком присутності між нами Бога, Який дав чоловікам і жінкам владу дарувати життя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Не будьмо байдужими до присутності між нами матерів з дітьми чи майбутніх матерів, вчімося чудуватися їхньою красою та, наслідуючи Єлизавету і Марію, благословляймо матерів і прославляймо Бога за чудо життя. Із таким заохоченням Папа Франциск звернувся до вірних перед проказуванням молитви «Ангел Господній» 22 грудня 2024 р., в неділю перед Різдвом. Святіший Отець провадив молитву з каплиці «Дому святої Марти», а вірні, що зібралися на площі Святого Петра, могли бачити його за посередництвом телеекранів. Такий формат був обраний через похолодання як запобіжний захід перед різдвяними богослужіннями, також і з огляду на симптоми застуди в Папи.

Знак Божої присутності

У своїх роздумах Святіший Отець зупинився на євангельській розповіді, яку Церква латинського обряду пропонує на четверту Неділю Адвенту, а саме на уривкові з першої глави Євангелії від Луки, де йдеться про те, як Діва Марія, після Благовіщення, зачавши Божого Сина від Святого Духа, поспішила до похилої родички Єлизавети, яка також була при надії. «Їхня зустріч, – зауважив він, – це зустріч двох жінок, які щасливі з огляду на надзвичайний дар материнства».

«Обидві мають багато причин для радості, і, можливо, нам здається, що вони далекі, що вони є головними дійовими особами настільки великих чудес, які зазвичай не відбуваються в нашому житті», – сказав Папа, зазначивши, що послання, яке євангелист пропонує нам за кілька днів до Різдва, полягає в іншому. Йдеться про те, що «споглядання дивовижних знаків Божої спасенної дії не повинно спонукати нас почуватися далекими від Нього, а навпаки, допомогти нам розпізнати Його присутність і Його любов поруч з нами», наприклад, у дарі кожного життя, кожної дитини, її мами. В цьому контексті Святіший Отець скерував свою думку до присутніх на площі матерів з дітьми та до жінок при надії, заохочуючи не бути байдужими до цієї присутності та вчитися захоплюватися красою материнства.

Бог, Який ділиться владою давати життя

«Браття й сестри, у ці дні нам подобається створювати святкову атмосферу з допомогою гірлянд, прикрас і різдвяної музики. Не забуваймо, однак, висловлювати почуття радості щоразу, коли зустрічаємо матір, яка тримає на руках або носить у своєму лоні дитину. Коли ж це трапляється, помолімося в серці і скажімо також, як Єлизавета: “Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого!” (Лк 1,42); заспіваймо, як Марія: “Величає душа моя Господа” (Лк 1,46), щоб було благословенним кожне материнство, й у кожній мамі на світі прославлялося й звеличувалося ім'я Бога, Який довірив чоловікам і жінкам владу дарувати життя!» – закликав Наступник святого Петра.

Далі Папа скерував думку до дітей Римської дієцезії, які в цей день, згідно зі звичаєм, принесли на площу статуетки Дитятка Ісуса, призначені для домашніх вертепів, щоб він їх поблагословив. У цьому контексті Святіший Отець заохотив замислитися над тим, чи ми вдячні Богові за те, що Він став людиною, як і ми, щоб розділити з нами в усьому, крім гріха, наше життя, та чи благословимо Його за кожне дитя, що народжується, підтримуючи та захищаючи священну цінність життя найменших, починаючи від зачаття у материнському лоні. «Нехай же Пресвята Марія, благословенна між усіма жінками, зробить нас здатними відчувати зчудування та вдячність перед таїнством життя, що народжується», – побажав він.

22 грудня 2024, 12:19

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.