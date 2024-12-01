Папа: Бог чинить спасіння також і в найдраматичніших подіях історії

У першу неділю Адвенту Папа Франциск заохотив вірних прислухатися до Ісуса, Який закликає піднести погляд вгору, щоб саме в Господньому світлі прочитувати те, що відбувається на землі, щоб наше серце не було обтяжене страхом і смутком.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Нехай же цей період Адвенту стане цінною нагодою підняти наш погляд до Господа, що освітлює наші серця і підтримує нас на нашій дорозі», – побажав Папа Франциск, підсумовуючи свою катехизу, яку він виголосив перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 1 грудня 2024 р., якою в Церкві латинського обряду розпочався Адвент, період приготування до Різдва, а разом з ним також і новий літургійний рік.

Святіший Отець зупинився на уривкові з Євангелії від Луки, в якому Ісус говорить про масштабні катастрофи та про страх посеред людства, звертючись до учнів зі словами надії: «Випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше викуплення». Ісус турбується про те, щоб вони не обтяжували свої серця та щоб з пильністю чекали на прихід Людського Сина. Отож, як зауважив Наступник святого Петра, Ісус заохочує піднести голову та зберігати серце легким і пильним.

Серце, обтяжене страхом

Папа підкреслив, що численні Ісусові сучасники, маючи перед собою якісь катастрофічні події, були охоплені тривогою, думаючи, що наближається кінець світу. Їхнє «серце обтяжене страхом». «Ісус, однак, хоче звільнити їх від теперішніх тривог і фальшивих переконань, вказуючи їм, як залишатися пильними у своєму серці, як прочитувати події згідно з задумом Бога, Який творить спасіння навіть в найдраматичніших подіях історії», – мовив Святіший Отець, зауваживши, що саме тому Ісус спонукає «піднести погляд до неба, щоб зрозуміти земні речі».

Звільнити в серці місце для Ісуса

За словами Наступника святого Петра, також і для нас є актуальними слова Ісуса: «Щоб ваші серця не обтяжувалися». Але що потрібно, щоб мати «легке» серце, яке не дає «роздавити себе смутком». Адже може трапитися так, що «тривоги, страхи і занепокоєння з приводу нашого особистого життя або з приводу того, що відбувається в світі сьогодні, звалюються на нас, як брили, і вкидають нас у зневіру». Ісус, як наголосив Папа, заохочує нас «піднести голову, довіритися Його любові, що прагне нас спасти та наближається до нас в кожній обставині нашого життя, вивільнити місце для Нього, щоб наново віднайти надію». «Тож помолімося тепер до Пречистої Діви Марії, Яка також і в хвилини випробування була готовою прийняти Божий задум», – закликав Святіший Отець, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».