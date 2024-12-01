Шукати

Шукати

Шукати

ukукраїнська
2024.12.01 Angelus 2024.12.01 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: Бог чинить спасіння також і в найдраматичніших подіях історії

У першу неділю Адвенту Папа Франциск заохотив вірних прислухатися до Ісуса, Який закликає піднести погляд вгору, щоб саме в Господньому світлі прочитувати те, що відбувається на землі, щоб наше серце не було обтяжене страхом і смутком.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Нехай же цей період Адвенту стане цінною нагодою підняти наш погляд до Господа, що освітлює наші серця і підтримує нас на нашій дорозі», – побажав Папа Франциск, підсумовуючи свою катехизу, яку він виголосив перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 1 грудня 2024 р., якою в Церкві латинського обряду розпочався Адвент, період приготування до Різдва, а разом з ним також і новий літургійний рік.

Святіший Отець зупинився на уривкові з Євангелії від Луки, в якому Ісус говорить про масштабні катастрофи та про страх посеред людства, звертючись до учнів зі словами надії: «Випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше викуплення». Ісус турбується про те, щоб вони не обтяжували свої серця та щоб з пильністю чекали на прихід Людського Сина. Отож, як зауважив Наступник святого Петра, Ісус заохочує піднести голову та зберігати серце легким і пильним.

Серце, обтяжене страхом

Папа підкреслив, що численні Ісусові сучасники, маючи перед собою якісь катастрофічні події, були охоплені тривогою, думаючи, що наближається кінець світу. Їхнє «серце обтяжене страхом». «Ісус, однак, хоче звільнити їх від теперішніх тривог і фальшивих переконань, вказуючи їм, як залишатися пильними у своєму серці, як прочитувати події згідно з задумом Бога, Який творить спасіння навіть в найдраматичніших подіях історії», – мовив Святіший Отець, зауваживши, що саме тому Ісус спонукає «піднести погляд до неба, щоб зрозуміти земні речі».

Звільнити в серці місце для Ісуса

За словами Наступника святого Петра, також і для нас є актуальними слова Ісуса: «Щоб ваші серця не обтяжувалися». Але що потрібно, щоб мати «легке» серце, яке не дає «роздавити себе смутком». Адже може трапитися так, що «тривоги, страхи і занепокоєння з приводу нашого особистого життя або з приводу того, що відбувається в світі сьогодні, звалюються на нас, як брили, і вкидають нас у зневіру». Ісус, як наголосив Папа, заохочує нас «піднести голову, довіритися Його любові, що прагне нас спасти та наближається до нас в кожній обставині нашого життя, вивільнити місце для Нього, щоб наново віднайти надію». «Тож помолімося тепер до Пречистої Діви Марії, Яка також і в хвилини випробування була готовою прийняти Божий задум», – закликав Святіший Отець, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».

01 грудня 2024, 12:06

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

Останні 'Ангел Господній' / 'Царице Неба'

Читати все >

Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.