Папа: не забуваймо про мученицьку Україну, яка дуже страждає

Завершуючи середову зустріч з паломниками, Папа Франциск закликав молитися за мир, але також не забувати про Валенсію та всю Іспанію, молитву за яку він підніс і на початку загальної аудієнції.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 6 листопада 2024 р., учасників загальної аудієнції вітала статуя Пресвятої Діви де лос Десампарадос, (Матері Божої, заступниці покинутих), яка є Небесною Покровителькою Валенсії, що цими днями постраждала від сильних повеней. Цю статую Папі раніше подарували саме валенсійці, і він вирішив, щоб вона була виставлена на площі Святого Петра, прибувши на яку, він зупинився на коротку молитву. «Сьогодні в особливий спосіб молімося за Валенсію та інші частини Іспанії, які страждають від нашестя води», – сказав Святіший Отець, перед тим, як розпочати загальну аудієнцію.

До цього аспекту Наступник святого Повернувся й наприкінці зустрічі. Привітавши, як звичайно, молодь, хворих, похилих віком і молодят, яким побажав «переживати щоденність у вірності Євангелію, підтримувані вірою та надією», Папа Франциск закликав: «І молімося за мир. Не забуваймо мученицьку Україну, яка дуже страждає, не забуваймо Газу та Ізраїль. Днями 153 мирних жителів були обстріляні на вулиці. Це дуже сумно. Не забуваймо про М'янму».

«І не забуваймо про Валенсію та про Іспанію. Саме тому, як я вже згадував, сьогодні тут головує Virgen de los Desamparados, Пречиста Діва Покинутих, яка є покровителькою Валенсії», – додав Святіший Отець, запросивши учасників загальної аудієнції проказати разом молитву «Радуйся, Маріє…», після якої закликав: «І просімо в Господа завжди жити з надією».