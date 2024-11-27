Папа: підтримуйте українців, це буде важка зима для України

Завершуючи середову зустріч з паломниками, Папа Франциск попросив не забувати про український народ, який стоїть на порозі важкої зими, попросивши зокрема дітей, присутніх на аудієнції, молитися за своїх однолітків в Україні. З закликом до солідарності в цьому ключі він звернувся також і до поляків.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

На складні умови, в яких українці готуються пережити наступну зиму, вказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції, яка в середу, 27 листопада 2024 р., відбувалася на площі Святого Петра у Ватикані.

Вітаючи наприкінці зустрічі з паломниками молодь, хворих, похилих віком і молодят, Папа Франциск нагадав, що розпочинається Адвент, період приготування до Різдва. Він повідомив, що з початком цього періоду під час загальних аудієнцій розпочнеться також звучання китайського перекладу, та побажав: «Заохочую всіх пережити цей час Адвенту як насичений період з пильною молитвою та палаючою надією».

«І не забуваймо мученицький український народ. Він дуже страждає», – закликав далі Святіший Отець, звернувшись до присутніх на площі, а також на подіумі біля нього, дітей: «Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за українських дітей і підлітків», – попросив він, перепитуючи, чи вони будуть це робити.

«І молімося також за мир у Святій Землі», – додав Папа: «Щоб настав мир. Люди дуже страждають. Всі разом молімося за мир».

Вітаючи польських прочан, Святіший Отець попросив: «Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України».