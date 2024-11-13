Папа: мученицька Україна дуже страждає, не забуваймо про Україну

Закликом молитися за мир, якого дуже потрібно в світі, Папа Франциск завершив чергову загальну аудієнцію, особливо нагадуючи про страждання України.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«І не забуваймо про країни, що перебувають у стані війни», – закликав Папа Франциск, після того, як наприкінці загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані в середу, 13 листопада 2024 р., привітав молодь, хворих, похилих віком і молодят.

«Браття і сестри, мученицька Україна страждає! – вів далі Святіший Отець, промовляючи експромтом, без заздалегідь приготованого тексту. – Не забуваймо про Україну. Не забуваймо про Палестину, про Ізраїль, про Мʼянму та численні країни у стані війни. Не забуваймо про ту групу розстріляних невинних палестинців… Молімося за мир. Ми дуже, дуже потребуємо миру!».