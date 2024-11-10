Папа: молімося за Україну, обстрілюють лікарні та цивільні об’єкти

Після молитви «Ангел Господній» Папа Франциск звернувся зі словами підтримки до постраждалих від стихійних лих в Індонезії та в Іспанії, висловивши занепокоєння загостренням ситуації в Мозамбіку та закликав і далі молитися за країни, що страждають через війни, першою між якими згадам «мученицьку Україну».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Загострення в Мозамбіку, що ризикує вилитися в чергову гарячу точку на планеті, потрапило в центр уваги Папи Франциска, який після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 10 листопада 2024 року, зазначив, що новини, які надходять з цієї країни, викликають занепокоєння. «Заохочую всіх до діалогу, толерантності та невтомного пошуку справедливих рішень. Молімося за все населення Мозамбіку, щоб нинішня ситуація не призвела до втрати довіри до шляху демократії, справедливості та миру», – сказав він, а тоді додав:

«І надалі, будь ласка, молімося за стражденну Україну, де також обстрілюють лікарні та інші цивільні будівлі; молімося за Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Судан; молімося за мир в усьому світі».

Святіший Отець запевнив у своїй близькості населення індонезійського острова Флорес, яке постраждало від виверження вулкану, а також поновив слова підтримки населенню Валенсії та інших іспанських міст, які долають наслідки потужних повеней.

У контексті третьої річниці «Платформи дій Laudato Si’», Папа побажав, щоб кліматична конференція COP29, яка в понеділок розпочнеться в Баку, «зробила ефективний внесок у захист нашого спільного дому». З цією темою теж перегукувався День подяки, який відзначала Церква в Італії. «Складаю подяку аграрному світу і заохочую обробляти землю в такий спосіб, щоб зберегти її родючість для майбутніх поколінь», – сказав Святіший Отець.