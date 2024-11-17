Папа: молімося за мир в Україні; війна призводить до втрати людяності

Закликом до молитви за мир Папа Франциск завершив недільну зустріч з паломниками з нагоди проказування молитви «Ангел Господній», склавши такою подяку всім тим, хто проводить різні заходи на підтримку вбогих.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Браття і сестри, молімося за мир: в багатостраждальній Україні, в Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані. Війна робить людей нелюдяними, спонукає толерувати неприйнятні злочини. Нехай же правителі почують голос народів, які благають про мир», – закликав Папа Франциск, завершуючи традиційну недільну зустріч з вірними, які відбулася на площі Святого Петра у Ватикані.

Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» в неділю, 17 листопада 2024 р., Святіший Отець також нагадав, що напередодні в Шкодері в Албанії відбулася беатифікація мучеників Люїджа Паліча, священника Ордену Братів Менших, і Джона Ґазуллі, дієцезіального священника, що стали жертвами релігійних переслідувань на початку ХХ століття, а в неділю у Фрайбурзі в Німеччині – беатифікація священника Макса Йозефе Метцґера, вбитого нацистами за релігійні зусилля на підтримку миру. «Нехай же приклад цих мучеників розрадить багатьох християн, які в наш час зазнають дискримінації за свою віру», – побажав Наступник святого Петра.

Папа Франциск також нагадав, що цього дня відзначається Всесвітній день убогих. «Я дякую тим, хто в дієцезіях та парафіях організував ініціативи солідарності з найбільш знедоленими», – сказав він, запросивши замислитися, чи позбавляємо себе чогось, щоб віддати убогим, а коли даємо милостиню, то чи торкаємося руки вбогого, чи дивимося йому у вічі. «Браття й сестри, не забуваймо, що бідні не можуть чекати!» – наголосив Святіший Отець.