Папа: не переставаймо молитися за мученицьку Україну, яка дуже страждає

Як і щонеділі, також і в останню неділю листопада Папа Франциск завершив зустріч з паломниками закликом не забувати про народи, що сраждають від війни. З особливою думкою він звернувся до Мʼянми, яка готується відзначати національне свято.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Будь-ласка, не забувайте молитися за мене», – протягом понад одинадцяти років понтифікату Папа Франциск завершує свої недільні зустрічі з паломниками таким проханням, бажаючи всім гарної неділі. Але вже понад два з половиною роки це прохання випереджує окремий заклик, присвячений молитві за Україну, до якого через деякий час додалася згадка й про інші частини світу, де тривають війни. Не стало винятком і проказування молитви «Ангел Господній» 24 листопада 2024 р., після якого, привітавши присутні групи прочан, Святіший Отець сказав:

«І далі молімося за мученицьку Україну, яка дуже страждає, молімося за Палестину, за Ізраїль, Ліван, Судан. Просімо про мир».

Перед цим Папа Франциск також нагадав про те, що в понеділок у М’янмі відзначатиметься національне свято, яке згадує про перший студентський протест в країні, що привів країну до незалежності, яка повинна була стати провісницею «мирної і демократичної пори, яку досі важко досягнути». «Висловлюю свою близькість всьому населенню М'янми, зокрема тим, хто страждає від бойових дій, що тривають, особливо найбільш уразливим: дітям, людям похилого віку, хворим і біженцям, зокрема народності рохінджа. Я звертаюся із щирим закликом до всіх залучених сторін, щоб замовкла зброя та розпочався щирий та інклюзивний діалог, здатний забезпечити довготривалий мир», – сказав Святіший Отець.