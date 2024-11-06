Папа: Святий Дух дарує нам справжню молитву, це Бог молиться у нас

У чергових роздумах про освячувальну дію Святого Духа Папа Франциск зупинився на тому, що окрім Божого слова та Святих Таїнств вона проявляється у молитві, якої Святий Дух є підметом і предметом.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ми молимося, щоб отримати Святого Духа, й отримуємо Святого Духа, що могти по-справжньому молитися, тобто, як Божі діти, не як невільники», – сказав Папа Франциск, розпочинаючи свої роздуми під час загальної аудієнції, яка в середу, 6 листопада 2024 р., відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Він зазначив, що освячувальна дія Святого Духа, окрім як через Боже слово та Таїнства, виражається також через молитву. «Святий Дух є одночасно підметом і предметом християнської молитви. Тобто, Він є Тим, Хто дарує молитву і Тим, Хто дарований через молитву», – пояснив Наступник святого Петра.

Єдина «влада» над Божим духом

Отож, за словами Святішого Отця, ми повинні «молитися, щоб отримати Святого Духа». Щодо цього маємо вказівку від Ісуса, записану в Євангелії від Луки: «Отак коли ви, злими бувши, умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більш Отець небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять!». І як зазначив Папа, у Новому Завіті бачимо, як Святий Дух сходить завжди під час молитви. «Це єдина “влада”, яку маємо над Святим Духом», – сказав він, навівши розповідь із Книги Царів про пророка Іллю, завдяки молитві якого з неба зійшов вогонь і спалив жертвоприношення. «Церква вірно наслідує цей приклад: у неї завжди на устах благання: “Прийди!”, коли вона звертається до Святого Духа. Вона робить це особливо під час Святої Меси, щоб Він зійшов, як роса, і освятив хліб і вино в Євхаристійній жертві», – нагадав Єпископ Риму.

Учитель молитви

А далі Святіший Отець вказав на ще один аспект, «який є найважливішим і підбадьорливим для нас», а саме: Святий Дух – це Той, Хто дарує нам справжню молитву. Апостол Павло повчав, що Святий Дух «допомагає нам у немочі нашій», бо «про що бо нам молитися як слід, ми не знаємо, але сам Дух заступається за нас стогонами невимовними». За словами Папи, це правда, що ми не вміємо молитися. Він навів одне латинське прислів’я, що використовує три слова в різних формах: «mali, mala, male petimus», яке означає, що бувши поганими, ми просимо помилкові речі в помилковий спосіб. Ісус навчав: «Шукайте перше царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться». Ми ж, натомість, «насамперед шукаємо оте все, тобто свої інтереси, забуваючи просити про Боже царство». А Святий Дух не тільки «приходить з допомогою в нашій слабкості, але робить щось набагато важливіше: Він підтверджує, що ми – Божі діти та вкладає в наші уста волання: Отче!». «Християнська молитва полягає не в тому, що людина з одного боку телефонної лінії говорить до Бога з іншого, це Бог молиться в нас! Ми молимося до Бога через Бога», – наголосив Папа.

Захисник і утішитель

Отож, саме в молитві, які підкреслив Наступник святого Петра, Святий Дух об’являється як Паракліт, тобто, захисник. «Він не звинувачує нас перед Отцем, а захищає. Так, Він переконує нас, що ми грішні (пор. Ів 16,8), але робить це для того, щоб ми могли відчути радість Отчого милосердя, а не для того, щоб занапастити нас безплідним почуттям провини. Навіть коли наше серце докоряє нам за щось, Він нагадує нам, що “Бог більший від нашого серця” (1 Ів 3,20). Бог більший від нашого гріха», – сказав Папа, додаючи, що заступаючись за нас, Святий Дух, «навчає нас заступатися за братів і сестер», тобто, молитви заступництва, «яка є особливо милою Богові, бо є найбільш безкорисливою». Як навчав святий Амброзій, коли кожен молиться за всіх, відбувається помноження молитви, всі моляться за кожного. «Молитва є такою. Це завдання, яке є дуже цінним і необхідним у Церкві, особливо в цей час приготування до Ювілею: єднатися з Параклітом, Який “заступається за нас згідно з Божою волею” (пор. Рм 8,27)», – підсумував Святіший Отець.