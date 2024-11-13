Папа: своїм «так», сказаним Богові, Богородиця заохочує і нас сказати наше «так»

Про місце Пресвятої Богородиці в освячувальній дії Святого Духа в Церкві та про правильне сприйняття Марійської набожності говорив Папа Франциск у своїй катехизі з нагоди загальної аудієнції.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Серед різних засобів, через які Святий Дух здійснює своє діло освячення в Церкві, – Божого слова, Таїнств, молитви, – є один особливий, і це – Марійська набожність. Це ствердження стало відправною точкою для роздумів, якими Папа Франциск поділився з учасниками загальної аудієнції, яка в середу, 13 листопада 2024 р., відбувалася на площі Святого Петра у Ватикані. Святіший Отець нагадав вислів, який поширений у католицькій традиції: «Ad Iesum per Mariam», тобто, «через Ісуса до Марії». «Богородиця допомагає нам побачити Ісуса. Вона завжди відкриває нам двері! Богородиця є Матір'ю, яка веде нас за руку до Ісуса. Ніколи Богородиця не вказує на себе: Богородиця вказує на Ісуса. І в цьому полягає Марійська побожність: до Ісуса через руки Богородиці», – сказав він.

Доступна книга

Папа вказав на те, що святий Павло у другому Посланні до Коринтян про християнську спільноту пише: «Ви – лист Христа, укладений нами; написаний не чорнилом, але Духом Бога живого, не на камінних таблицях, а на тілесних таблицях серця». Марія, як «перша учениця та прообраз Церкви», за словами Наступника святого Петра, також є «живим листом, написаним Духом Бога живого», і саме тому його можуть «прочитати всі люди», також і ті, кому не доступні богословські трактати. Сказавши своє «так, нехай зі мною станеться згідно з Господньою волею», Вона немовби сказала Богові: «Ось я, як таблиця для письма». Святіший Отець нагадав, що в ці часи писали на таблицях, покритих воском, а сьогодні ми б сказали, що «Марія вручила Себе як чистий аркуш, на якому Господь може писати, що забажає».

«Ось як Божа Матір є знаряддям Святого Духа в Його справі освячення. Посеред нескінченної кількості слів, сказаних і написаних про Бога, Церкву і святість (які дуже мало хто, якщо взагалі хтось, здатен прочитати і зрозуміти повністю), Вона пропонує лише два слова, які кожна людина, навіть найпростіша, може вимовити за будь-якої нагоди: “Ось я” і “Нехай станеться”. Марія є тією, Яка сказала “так” Господу, і своїм прикладом і заступництвом Вона закликає також і нас казати Йому “так” щоразу, коли ми стоїмо перед послухом, який потрібно виконати, або перед випробуванням, яке потрібно подолати», – сказав Папа.

Навколо Матері Ісуса

За словами Святішого Отця, в кожній епосі своєї історії, «але особливо в цей час», Церква перебуває в такому самому становищі, в якому християнська громада перебувала після вознесіння Ісуса на небо, тобто «повинна проповідувати Євангеліє всім народам, але перебуває в очікуванні “сили з висот”, щоб могти це робити». Як розповідають Діяння Апостолів, учні в цей час були зібрані навколо Марії, Матері Ісуса. «Це правда, що там разом з Нею у світлиці були також інші жінки, але її присутність є іншою та унікальною між усіма. Між Нею та Святим Духом існує унікальний та навіки незгладимий зв’язок, яким є особа Христа, зачатого діянням Святого Духа і народженого від Діви Марії», – сказав Папа, наголошуючи, що автор діянь свідомо підкреслює відповідність між зшестям Святого Духа на Марію в день Благовіщення та Його зшестя на учнів у день П’ятидесятниці.

Обручниця та учениця

Підсумовуючи, Наступник святого Петра навів молитву святого Франциска з Ассізі, який звертався до Діви Марії як до «доньки та слугині Всевишнього Царя і небесного Отця, матері найсвятішого Господа Ісуса Христа, обручниці Святого Духа». Святіший Отець підкреслив, що як і всі символічні образи, також і той, який говорить про «обручницю Святого Духа», слід не абсолютизувати, а звертати увагу на істину, які він відображає, і це «прекрасна істина». Марія – «обручниця, але перед цим – учениця Святого Духа». «Вчімося від Неї бути слухняними до спонук Святого Духа, особливо тоді, коли Він підказує нам “встати швидко” та піти й допомогти комусь, хто потребує нас, як зробила Вона відразу після того, як від Неї відійшов ангел», – закликав Папа.