Папа склав співчуття з приводу трагедії на вокзалі в Сербії

Папа Франциск надіслав телеграму президентові країни Александару Вучичу, запевняючи у молитві за загиблих і постраждалих від аварії на залізничному вокзалі в Новому Саді.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У цей важкий для країни час я особливо молюся за тих, хто загинув, за їхні сім'ї, які переживають горе, та за поранених», – читаємо в телеграмі, яку Папа Франциск надіслав Президентові Сербії Александару Вучичу, складаючи йому та всім співгромадянам свої співчуття та запевнення у духовній близькості з приводу трагедії, яка 1 листопада трапилася на залізничному вокзалі в Новому Саді. Того дня обрушився бетонний навіс, забравши 14 життів, а понад три десятки людей отримали поранення. «На всіх, кого торкнулася ця трагедія, призиваю у Всемогутнього Бога благословення зцілення, розради та миру», – пише Святіший Отець.