Папа про кардинала Аюсо: у кожному ділі надихався бажанням свідчити любов Бога

У телеграмі співчуття з приводу відходу до вічності Префекта Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу Папа Франциск згадує про ревне місіонерське служіння та віддану працю покійного в Римській курії задля сприяння братерству між народами та релігіями.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 27 листопада 2024 р., Папа Франциск провів у останню путь кардинала Міґеля Анхеля Аюсо Ґіхота, Префекта Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу, серце якого перестало битися у понеділок, 25 листопада, на 73-му році життя.

Похоронну Святу Месу при катедральному престолі базиліки Святого Петра в середу пополудні очолив кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів. Святіший Отець приєднався до учасників жалобного богослужіння наприкінці, щоб звершити обряди останнього прощання (Commendatio і Valedictio).

На першому плані 25/11/2024 Упокоївся в Бозі Префект Дикастерії міжрелігійного діалогу кардинал Аюсо Ґіхот Серце ревного поборника діалогу перестало битися після важкої недуги на 73-му році життя. Приймаючи того ж дня вранці делегацію джайністів, Папа Франциск повідомив про те, що ...

Напередодні Папа Франциск написав телеграму на імʼя отця Давіда Кости Домінґеса, Генерального Вікарія Згромадження Комбоніанців Пресвятого Ісусового Серця, вихідцем з якого був кардинал Аюсо Ґіхот, складаючи співчуття з приводу відходу до вічності цього «духовного сина святого Даніеля Комбоні», який «з великою вірою в Господа» переживав свою недугу. Святіший Отець висловив запевнення в своїй близькості «Згромадженню Комбоніанців Пресвятого Ісусового Серця, а також членам сім'ї покійного кардинала і всім тим, хто його знав і шанував, згадуючи з любов'ю і пошаною цього брата, який служив Євангелію і Церкві зі зразковою самовіддачею і делікатністю духу».

«З вдячністю згадую його невтомне служіння, спочатку як ревного місіонера в Єгипті та Судані, потім як директора Папського інституту арабських та ісламських студій, і, нарешті, на службі в Римській курії в дикастерії міжрелігійного діалогу, якої він став префектом. У кожному апостольському ділі його завжди надихало бажання з лагідністю та мудрістю свідчити про Божу любов до людства, трудячись задля братерства між народами та релігіями», – написав Папа, підносячи «молитву до милосердного Отця, щоб за заступництвом Пресвятої Богородиці він прийняв цього вірного слугу до Небесного Єрусалиму», і сердечно уділяючи своє благословення «тим, хто оплакує його земний відхід».