Папа: Господь залишає нас вільними, але не самотніми

Проповідуючи в урочистість Христа Царя, коли на місцевому рівні відзначався 39-й Світовий день молоді, Папа Франциск заохотив не боятися осуду цього світу за вірність Ісусові, не ставати залежними від схвалення з боку оточення та бути витривалими в свідченні істини, суттю якої є любов.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Утримуймо погляд на Ісусі, на Його хресті та на Марії, нашій Матері: таким чином, також і серед труднощів, ми знаходитимемо сили йти далі, не боячись звинувачень, не потребуючи схвалення, з власною гідністю, з власною впевненістю у спасінні та супроводі нашої Матері Марії, без компромісів, без духовного макіяжу. Ваша гідність не потребує макіяжу. Ідімо, задоволені бути для всіх, перебувати в любові і бути свідками істини», – таким заохоченням Папа Франциск підсумував свою проповідь, яку він 24 листопада 2024 р. виголосив під час Святої Меси в базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди урочистості Христа Царя та Світового дня молоді, який цього дня відзначався на місцевому рівні на тему «Ті, що на Господа уповають, прямують вперед без утоми».

Невтомно нести Євангеліє в кожен закуток світу

У Євхаристійному богослужінні взяли участь юнаки й дівчата з Португалії, де минулого року відбувалося проведення Світового дня молоді на вселенському рівні. Вони передали символи цих днів – дерев’яний хрест і копію ікони Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani – своїм ровесникам із Південної Кореї, адже саме в Сеулі 2027 року відбуватиметься чергове міжнародне відзначення Світового дня молоді. Коментуючи цей момент, Святіший Отець зазначив, що цей жест є знаком для всіх нас, заохоченням «жити Євангелієм та нести його в кожну частину землі, не спиняючись і не знеохочуючись, підводячись після кожного падіння та ніколи не перестаючи надіятися», як про це говорить тема цьогорічного дня молоді.

Залишаться діла милосердя

Зважаючи на складний контекст, у якому ми живемо, Папа Франциск у своїй проповіді запросив слухачів, а особливо юнаків і дівчат, у світлі читань з Божого слова замислитися над трьома аспектами, «які можуть допомогти нам відважно прямувати вперед нашим шляхом, долаючи виклики, які зустрічаємо». Ними є звинувачення, схвалення та істина. Щодо першого, проповідник зупинився на євангельській розповіді, яка розповідає про Ісуса на суді перед Пилатом, «в якому можемо побачити відображення всіх тих сил, які в історії гнітять народи силою зброї». «Пилатові немає діла до Ісуса. Але він знає, що люди йдуть за ним, вважаючи його провідником, вчителем, Месією, і прокуратор не може дозволити нікому сіяти хаос і безлад серед “воєнізованого миру” його округу. Тому він задовольняє могутніх ворогів цього беззахисного пророка», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що Христос, Який «завжди і лише проповідував справедливість, милосердя та прощення», не дає себе залякати, «залишається вірним істині, яку проповідував».

У цьому контексті, звертаючись до молоді, Наступник святого Петра зауважив, що також і їм може трапитися потрапити під обвинувачення через те, що ідуть за Ісусом, за те, що не прогинаються, щоб чинити так як всі. «Ви, однак, не бійтеся “осуду”, не турбуйтеся: раніше чи пізніше критика і фальшиві звинувачення відпадуть, а поверхневі цінності, які їх підтримують, виявляться тим, чим вони є, – ілюзіями», – мовив проповідник, підкреслюючи, що «тим, що залишиться, як навчає Христос, є дещо інше: діла любові», тож з цього випливає заклик: «Не бійтеся “осуду” світу. Не переставайте любити!».

Не схвалення робить щасливими, а безкорисливість любові

Переходячи до другого аспекту, Святіший Отець зупинився на Христових словах: «Царство моє не від цього світу». Чому Ісус «нічого не робить, щоб гарантувати собі успіх, задобрити могутність, здобути підтримку для своєї програми»? Тому, – відповідає проповідник, – що «відкидає будь-яку логіку панування». «І для вас, дорогі юнаки й дівчата, також буде корисно наслідувати Його приклад, не дозволяючи заразити себе настільки поширеним сьогодні прагненням бути поміченими, схваленими і прославленими. Той, хто піддається цьому, в кінцевому підсумку приречений жити в неспокої. Таке життя применшується до того, щоб “прориватися крізь інших”, конкурувати, вдавати, йти на компроміси, продавати свої ідеали, щоб отримати трохи схвалення і помітності», – сказав Папа, наголосивши: «Бог любить вас такими, якими ви є, а не як виглядаєте. В Його очах ваші чисті мрії вартують більше, ніж успіх і слава, а щирість ваших намірів – більше, ніж схвалення».

Проповідник заохотив молодь не вдовольнятися тим, щоб ставати «зіркою одного дня» в соціальних мережах чи в інших контекстах. «Небо, на якому ви покликані сяяти, є більшим: це небо любові, це небо Бога, безмежної любові Отця, яка відображається в багатьох маленьких вогниках: у вірній любові подружжя, в невинній радості дітей, в ентузіазмі молоді, в піклуванні про старших, у великодушності богопосвячених осіб, в милосерді щодо бідних, в чесності праці», – мовив Святіший Отець, наголошуючи, що «не схвалення спасає світ і робить щасливими», а «безкорисливість любові».

Вільні і не самотні

Переходячи до третього аспекту, проповідник підкреслив, що Христос прийшов у світ, щоб «дати свідчення істині», й Він зробив це, «навчаючи нас любити Бога і ближніх». Саме в любові знаходимо «світло й сенс нашого життя», бо в іншому випадку «залишимося в’язнями великої брехні», якою є «самодостатнє “я”, корінь всілякої несправедливості та нещастя». «Христос, Який є дорогою, правдою і життям, відрікшись від усього і померши нагим на хресті заради нашого спасіння, вчить нас, що тільки в любові ми теж можемо жити, зростати і процвітати в повноті нашої гідності», – сказав він, зауваживши, що хоч може здаватися, що події в світі «випали» з Божих рук, це неправда. «Неправда, що історію творять жорстокі, зарозумілі, горді. Багато зла, яке нас спіткало, є справою рук людини, обману лукавого, але все, зрештою, постає перед Божим судом», – наголосив Папа, додаючи, що «Господь залишає нас вільними, але не самотніми».