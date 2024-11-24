Папа: нехай хрест та ікона Богородиці стануть втіхою молоді, що страждає від війн

У базиліці Святого Петра у Ватикані відбулася передача символів Світових днів молоді від португальської молоді юнакам і дівчатам з Кореї.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Несучи хрест Азією, ви звіщатимете всім Христову любов. Майте відвагу! Майте відвагу свідчити про надію, якої ми сьогодні потребуємо більше, ніж будь-коли», – заохотив Папа Франциск корейську молодь, яка у неділю, 24 листопада 2024 р., отримала в базиліці Святого Петра у Ватикані з рук своїх ровесників з Португалії символи Світових днів молоді: дерев’яний хрест та ікону Пресвятої Богородиці.

Подія відбулася в рамках відзначення на місцевому рівні 39-го Світового дня молоді. Нагадаємо, що минулого року відзначення Дня молоді відбувалося на міжнародному рівні в Лісабоні, столиці Португалії, і наприкінці було оголошено, що наступне таке відзначення відбудеться у Сеулі в 2027 році. Тож сьогоднішня подія в базиліці Святого Петра стала одним із етапів приготування до нього.

«Нехай там, де пройдуть ці символи, зростає впевненість у непереможній Божій любові та братерство між народами», – побажав Папа, додаючи: «А для всіх юнаків і дівчат, які потерпають від конфліктів і воєн, нехай Господній хрест та ікона Пресвятої Марії будуть підтримкою і розрадою».

Традиція, започаткована 40 років тому

Дерев’яний хрест і копія ікони «Спасіння римського люду» вже віддавна супроводять приготування до міжнародних проведень Світових днів молоді. Ця традиція сягає 1984 року, коли наприкінці Святого Року Відкуплення святий Іван Павло ІІ вручив молоді ювілейних хрест, а 2003 року він подарував юнакам і дівчатам спеціальну копію чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani. Ці символи здійснюють паломництво країною, яка прийматиме Світовий день молоді, та сусідніми державами.