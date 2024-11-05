Послання Папи французьким єпископам: відновлення Notre-Dame – пророчий знак

Державний Секретар Святого Престолу кардинал Пʼєтро Паролін надіслав від імені Папи Франциска вітання французьким єпископам, які зібралися на пленарну асамблею.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Церква Франції покликана розпізнати сильний і пророчий знак, який Господь звертає саме до неї: відкриття для богослужінь Собору Богоматері в Парижі». У посланні, написаному від імені Папи Франциска до учасників Пленарної Асамблеї Єпископської Конференції Франції, що розпочалася у вівторок 5 листопада 2024 р., в Люрді, кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, наводить заклик Святішого Отця не змарнувати знамення події, запланованої на 8 грудня, через понад п'ять років після пожежі, що охопила храм у ночі між 15 і 16 квітня 2019 року.

Взаємна підтримка між Церквами

У братньому посланні «заохочення, довіри та близькості» Папа через кардинала Пароліна вказує на те, що у взаєминах між різними складовими церковних спільнот є «велика потреба одні в одних». Цінності, «які, на жаль, нав'язує політична та економічна практика», такі як жадібність, егоїзм, байдужість і дух експлуатації, іноді спотворюють зв'язки між країнами та народами. Взаємини між французькою Церквою та Церквами Африки, що перебувають у центрі уваги Асамблеї, повинні, натомість, за баченням Папи, відображати стосунки «християнських спільнот», тобто сприяти утвердженню «одного духа в Христі». «Нехай же милосердна любов і взаємна підтримка між вашими місцевими Церквами не тільки сприяють місіонерському оновленню ваших спільнот, але й через їхнє свідчення сприяють побудові більш справедливого і братерського світу», – читаємо в посланні.

Приймати дари Святого Духа

Державний Секретар Святого Престолу зазначає, що Папа Франциск також вітає дискусії щодо «проблем євангелізації», таких як «присутність священиків на територіях, діяльність семінарій, викладання католицької релігії, організація дієцезій». Папа заохочує ієрархів бути «сильними в багатстві та досвіді минулого», але також «готовими безстрашно приймати знаки, дані Святим Духом, щоб відповідати на виклики та передбачати зміни та реформи, які Він пропонує». Це слухання неможливе без «непохитної надії», тему наступного Ювілею. Особливим знаком для Французької Церкви Святіший Отець називає відновлення катедрального собору, який є символом християнської спільноти цього краю, що за «за образом цієї чудово відреставрованої будівлі», вона «сильна у вірі, пишаючись своєю історією та своїм незамінним внеском у розбудову» країни, «завжди могла з радістю звіщати Добру Новину спасіння».

Любов Пресвятого Серця – ключ на майбутнє

У посланні до французьких єпископів не могло забракнути згадки про останню енцикліку «Dilexit non» про Пресвяте Серце Ісуса, нагадуючи про важливість того, щоб «наново відкривати, а чи й відкривати» Його любов, яка «врешті-решт, є єдиним ключем майбуття». Саме за французькими святими визнається «значна роль» у «розвитку і розумінні цієї набожності». «Тому ви, як ніхто інший, покликані і підготовлені, щоб скористатися цією спадщиною», – стверджується в посланні, додаючи, що «йдеться не про те, щоб просто повертати до життя набожність, яку часто помилково вважають запорошеною і застарілою», а про те, щоб «зрозуміти, наскільки Ісус любить кожного з нас, наскільки Він любить Французьку Церкву, її пастирів і вірних, і наскільки Він любить увесь світ».