Папа зустрівся з групою колишніх ізраїльських заручників, звільнених в Газі

Папа Франциск прийняв у Ватикані групу чоловіків і жінок, які протягом багатьох місяців перебували в полоні ХАМАСу після нападу, скоєного 7 жовтня минулого року. Багато з них мали в руках плакати з світлинами та іменами членів сім'ї, які взяті в заручники або пропали безвісті.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Після місяців полону в Газі група ізраїльських заручників, викрадених ХАМАСом під час жорстокого нападу 7 жовтня 2023 року, у четвер, 14 листопада 2024 р., зустрілася з Папою Франциском. На аудієнції, що відбулася в Апостольському палаці у Ватикані, були присутні шістнадцять осіб, серед яких десять жінок, четверо чоловіків і двоє дітей. Більшість з них тримали плакати з обличчями членів сімей, які досі перебувають у полоні, із зазначеними їхніми іменами, віком та словами: «Поверніть його додому». Святіший Отець поклав руку на ці обличчя на знак благословення.

Постійні заклики Папи

Вже понад рік Папа Франциск у своїх прилюдних виступах звертається із закликами про звільнення заручників як нагальну та необхідну умову, разом з наданням доступу гуманітарної допомоги для населення, для припинення збройного конфлікту, що розпочався після жорстокого терористичного нападу, жертвами якого стали 1100 людей, а 240 були захоплені як заручники, між якими жінки, особи похилого віку та діти.

Рік тому, 22 листопада 2023 р., Папа Франциск приймав у Ватикані окремо групу родичів заручників і делегацію родичів тих палестинців, які в Газі потрапили під обстріли. Також 8 квітня цього року Святіший Отець зустрівся з родичами деяких ізраїльських заручників.