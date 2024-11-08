Папа: дар Божої любові сходить через добрих людей

Звертаючись до організації з Австрії, яка займається підтримкою людей у потребі, Святіший Отець закликав до ділення своїми дарами з іншими.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 8 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції представників австрійської спільноти «Begegnung im Zentrum» з Відня, яка надає підтримку малозабезпеченим людям й тим, які переживають різноманітні труднощі в житті, разом з тими, кому вони допомагають У своєму вітальному слові Святіший Отець подякував присутнім за всебічну допомогу, яка є відображенням любові до ближнього.

Потреба один в одному

Папа зауважив, що члени спільноти є не лише католиками, але об’єднані як діти одного Небесного Отця. «Мені дуже приємно, що ця реальність набуває конкретного втілення у вашій спільноті, коли ви допомагаєте один одному і під час зустрічей ділитеся тим, що кожен може запропонувати. Дійсно, це неправда, що одні дають, а інші тільки отримують: ми всі даємо і отримуємо – всі ми, ми потребуємо один одного і ми покликані збагачувати один одного», – сказав він. За словами Святішого Отця, допомога полягає не тільки у матеріальних дарах, але також через просту усмішку, щире вислуховування та безкорисливе служіння.

Любов, яка проявляється у допомозі

Папа зазначив, що допомога виявляє любов до ближнього так, як Господь полюбив нас. «Ми дякуємо Богові за дар Його любові, яка також сходить на нас через добрих людей, які нас оточують. Господь любить нас, незважаючи ні на які обмеження і труднощі. Кожен з нас є унікальним в Його очах і Він ніколи не забуває про нас», – зауважив він. Відтак Святіший Отець заохотив до зусиль, щоб бути братами і сестрами та щоб наше життя було даром для інших.