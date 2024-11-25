Папа: зусилля, спрямовані на розбудову миру, завжди варті нашого часу і сил

«Так легко зневіритися, коли ми бачимо руйнівні наслідки війни та ненависті, не кажучи вже про бідність, голод, дискримінацію та різні інші реалії, які загрожують перспективі миру», – сказав Папа Франциск, звертаючись до представників Universal Peace Council, що займається справою розбудови миру в регіоні Близького Сходу.

Світлана Духович – Ватикан

«Прагнення до миру глибоко вкорінене в людському серці і здатне творити єдність у розмаїтті», – зазначив Папа Франциск, приймаючи на аудієнції у понеділок, 25 листопада 2024 р., представників Universal Peace Council (з англ. Рада універсального миру), що залучає молодь різних культур і віросповідань до розбудови миру в регіоні Близького Сходу. Святіший Отець дав високу оцінку діяльності цієї організації на Святій Землі, де протягом століть було багато насильства і страждань. «На жаль, наші дні нічим не відрізняються, – додав він, – і вже більше року темні хмари конфлікту знову поглинули цей регіон світу, який для вас є домом».

Залучати молодь, сповнену ентузіазму та надії

Наступник святого Петра поділився своїми роздумами стосовно того, як можна розбудовувати мир. Насамперед, він зазначив, що до виконання цього важливого служіння потрібно залучати молодих людей, «тому що вони сповнені ідеалізму, ентузіазму та надії, які нагадують нам усім про те, що кращий світ можливий, що мир можливий». «Зокрема, молоді люди можуть допомогти іншим усвідомити найважливіші елементи, які прокладають шлях до миру: прощення і готовність залишити позаду упередження і рани минулого», – підкреслив він. У цьому контексті Папа зауважив, що іноді можна зустріти «ідеологізовану молодь, в якій ідеологія займає місце думок і бажання творити добро». «Хоча ми завжди повинні пам'ятати і вчитися на уроках історії, нездорова прив'язаність до ран і упереджень минулого ніколи не призведе до справжнього і тривалого миру», – підкреслив він.

Діалог – єдиний шлях до миру

Другий момент, на який вказав Папа Франциск, – це необхідність «завжди вести діалог, бо це основний інструмент, який маємо до диспозиції». Він процитував енцикліку Fratelli tutti, в якій підкреслюється, що «діалог – це єдиний шлях до миру» (Fratelli tutti, 198).

Надія не розчаровує

Ніколи не втрачати надію – це, за словами Святішого Отця, є третім пунктом, на який слід звернути увагу у справі розбудови миру. «Надія не розчаровує: не втрачайте надії, – закликав він. – Так легко зневіритися, коли ми бачимо руйнівні наслідки війни та ненависті, не кажучи вже про бідність, голод, дискримінацію та різні інші реалії, які загрожують перспективі миру. Ці реалії є результатом воєн. Це може спонукати нас думати, що наші зусилля у справі діалогу є марними, оскільки вони дають мало конкретних результатів. Можливо, вас також критикували за те, що ви зосереджуєтесь на необхідності діалогу для утвердження миру. У такі моменти пам'ятайте, що все, що варте уваги, ніколи не буває легким. Це вимагає самопожертви і готовності щодня підтверджувати свою відданість справі, особливо коли здається, що справи йдуть не так, як нам хотілося б». На завершення Папа вкотре закликав присутніх не втрачати надії, пам'ятаючи, що «зусилля, спрямовані на примирення, злагоду і мир, завжди будуть варті нашого часу і сил».