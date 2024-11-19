Папа учасникам G20: жодна людина не може бути обділена хлібом насущним

У посланні учасникам саміту «Великої двадцятки», що відбувається у Бразилії, Святіший Отець поділився думками про можливості та виклики, пов’язані з голодом, наголошуючи на конкретних зусиллях з боку урядів, міжнародних організацій та суспільства в цілому задля того, щоб поставити питання про людську гідність на перше місце.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Я щиро сподіваюся, що дискусії та результати цього заходу сприятимуть розбудові кращого світу та процвітаючого майбутнього для наступних поколінь», – стверджує Папа Франциск у посланні до «Великої двадцятки» (G20), яке в понеділок, 18 листопада 2024 р., зачитав кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, який прибув Ріо-де-Жанейро в Бразилії на саміт глав держав та урядів G20, відповівши на запрошення президента цієї країни, надіслане на імʼя Святішого Отця.

Необхідність досягти стабільного і тривалого миру

На початку послання Папа нагадує, що світова політика повинна зробити ефективне подолання голоду однією зі своїх основних цілей, адже голод «є злочином», а «їжа – це невід’ємне право». «Байдужість людського суспільства до обставин смертельного голоду є ганебною несправедливістю і тяжкою провиною. Ті, хто через лихварство і жадібність спричиняють голод і смерть своїх братів, чинять непряме убивство», – пригадує він, покликаючись на Катехизм Католицької Церкви.

Однак, як підкреслює Святіший Отець, у контексті глобалізованого світу, що стикається з безліччю взаємопов’язаних викликів, важливо визнати значний тиск, який нині чиниться на міжнародну систему у різних формах: «ескалація війн і збройних конфліктів, терористична діяльність, напориста зовнішня політика та акти насильства». Війни не лише «спричиняють значну кількість смертей, масове переміщення людей та погіршення стану довкілля», але й сприяють зростанню голоду та бідності, а також залишаються великим навантаженням на національні економіки, «особливо через непомірну кількість грошей, витрачених на озброєння». «Тому вкрай важливо, щоб Група двадцяти визначила нові шляхи для досягнення стабільного і тривалого миру в усіх регіонах, позначених конфліктами, з метою відновлення гідності тих, хто страждає від їхніх наслідків», – зазначає Папа.

Соціальна несправедливість, яка породжує голод

Святіший Отець звертає увагу на парадокс щодо доступу до продовольства: з одного боку, понад 3 мільярди людей не мають доступу до повноцінного харчування, а з іншого – майже 2 мільярди людей мають надмірну вагу або ожиріння через погане харчування та малорухливий спосіб життя. За його словами, проблема голоду – це не лише питання недостатньої кількості їжі, а радше наслідок ширшої соціальної та економічної несправедливості, адже «вже існує достатньо продовольства, щоб прогодувати всіх людей на нашій планеті», однак воно розподілене нерівномірно. Тому взаємозв’язок між голодом і бідністю є очевидним, оскільки бідність є «значним фактором, що сприяє голоду, продовжуючи цикл економічної та соціальної нерівності».

Тому Папа закликає до негайних і рішучих заходів для викорінення лиха голоду й бідності із залученням усього міжнародного співтовариства. «Впровадження ефективних заходів вимагає конкретних зусиль з боку урядів, міжнародних організацій та суспільства в цілому. Центральне місце в усіх політичних і соціальних програмах повинні займати питання людської гідності, даної Богом кожній людині, а також доступу до базових благ і справедливого розподілу ресурсів», – зазначає Наступник апостола Петра. Він ділиться, що ресурси можуть бути перенаправленні на інвестиції, які допоможуть бідним й голодним задовольнити їхні базові потреби. Крім того, не менш важливо впроваджувати продовольчі системи, які є «екологічно безпечними і приносять користь місцевим громадам».

Захищати людську гідність та культурне багатство народів

«Враховуючи масштаби та географічний розмах проблеми, короткострокових рішень недостатньо. Для ефективної боротьби з недоїданням необхідні довгострокове бачення і стратегія. Для досягнення цієї мети необхідна стійка і послідовна відданість, яка не повинна залежати від поточних обставин», – зауважує Папа. Він висловлює сподівання, що Глобальний альянс по боротьбі з голодом і бідністю може мати значний вплив на міжнародні зусилля. У цьому контексті Святіший Отець пригадує пропозицію Святого Престолу, яка полягає в тому, щоб перенаправити кошти, що зараз виділяються на озброєння та інші військові витрати, до глобального фонду, призначеного для боротьби з голодом і сприяння розвитку найбідніших країн. «Такий підхід, – сподівається Папа, – допоможе запобігти тому, щоб громадяни цих країн вдавалися до насильницьких або ілюзорних рішень або покидали свої країни в пошуках більш гідного життя».

На завершення Святіший Отець підкреслює важливість того, щоб задовольняти справжні потреби людей, не ігноруючи культурне багатство народів або знищуючи його «в ім'я вузької й короткозорої концепції прогресу». «Зі свого боку, Святий Престол і надалі докладатиме зусилля на підтримку людської гідності та робити свій особливий внесок у спільне благо, пропонуючи досвід та залучення католицьких інституцій у всьому світі, щоб у нашому світі жодна людина, як особа, люблена Богом, не була обділена хлібом насущним», – наголошує Папа.