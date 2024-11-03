Папа: нехай замовкне зброя і звільниться місце для діалогу

Серед учасників недільної молитви Папи Франциска з римлянами та паломниками була організація з півдня Риму, що займається підтримкою в суспільній свідомості переконання в тому, що слід відкинути війну як засіб вирішення міжнародних суперечок, що стало нагодою повторити заклик, щоби замовкла зброя, та піднести молитву за народи, що страждають від війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В Італії діє волонтерська організація «Emergency», що має різні територіальні підрозділи, й група «Roma Sud», що діє на півдні Риму, серед іншого, займається нагадуванням про 11 статтю конституції Італії, яка стверджує, що «Італія відкидає війну як інструмент посягання на свободу інших народів і як інструмент вирішення міжнародних суперечок». У неділю, 3 листопада 2024 р., представники цієї групи прибули на площу Святого Петра у Ватикані, щоби взяти участь у молитві «Ангел Господній» з Папою Франциском.

Вітаючи їх після молитви, Святіший Отець наголосив на важливості нагадування про цю статтю, додаючи: «І нехай цей принцип буде реалізований в усьому світі: нехай війна буде відкинута, а проблеми вирішуються за допомогою права і переговорів. Нехай замовкне зброя і звільниться місце для діалогу. Молімося за стражденну Україну, за Палестину, Ізраїль, М’янму, Південний Судан».

Поряд з цими закликами, присвяченим країнам, що страждають від війни, Папа Франциск нагадав і про трагедію, яка торкнулася Піренейського півострова, зокрема, мешканців Валенсії, де повінь забрала понад 200 життів. «Що я роблю для людей у Валенсії? Чи молюся? Чи щось жертвую? Задумайтеся над цим запитанням», – заохотив Святіший Отець, перед тим, як попрощатися з учасниками молитви.