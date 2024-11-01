Папа: війна – це плід брехні та облуди, від неї страждають невинні

Після проказування молитви «Ангел Господній» в урочистість Всіх святих Папа Франциск скерував слова солідарності до постраждалих від повеней і слова подяки організаторам благодійної ініціативи на підтримку проекту в Україні. Це стало нагодою звернутися із черговим закликом до молитви за «мученицьку Україну» та інші країни, що страждають від війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Трагедії в різних куточках світу, але також прояви солідарності та знаки надії. Ці теми перебувають у центрі уваги Святішого Отця, коли він звертається до паломників і до світу після молитви «Ангел Господній», яка відбувається у неділі та у великі свята на площі Святого Петра у Ватикані. Промовляючи до вірних у п’ятницю, 1 листопада 2024 р., в урочистість Всіх святих, він скерував думку до постраждалих від теракту в Чаді, а також до всіх тих, хто цими днями постраждав від повеней. «І щодо цих екологічних катастроф, помолімося за жителів Іберійського півострова, особливо за валенсійську громаду, яка постраждала від шторму Дана: за загиблих та їхніх близьких, а також за всі постраждалі сім'ї. Нехай Господь підтримує тих, хто страждає, і тих, хто приносить допомогу», – побажав Святіший Отець.

Забіг до святості

Далі Папа привітав учасників спортивного заходу «Забіг святих», який щороку 1 листопада поблизу Ватикану організовує салезіянська фундація «Missioni Don Bosco». «Дорогі друзі, також і цього року ви нагадуєте нам, що християнське життя – це забіг, але не такий, як перегони у світі, ні! Це забіг серця, яке любить! І дякую вам за вашу підтримку будівництва спортивного центру в Україні», – сказав він. Слід зазначити, що цей захід поєднується із якимось проектом солідарності, й цього року в рамках його проведення збиралися кошти на підтримку салезіянської діяльності у Львові, а саме, щоб відновити спортивний майданчик, яким зможуть користуватися вихованці «Родинного дому Покрова», а також діти з футбольної школи, учні професійно-технічного училища «Дон Боско», а також учасники програми реабілітації для осіб, які втратили кінцівки.

Облуда війни

Подякувавши організаторам за гуманітарну ініціативу, присвячену Україні, Святіший Отець використав цю нагоду, щоб звернутися із черговим закликом до молитви: «Молімося за стражденну Україну, молімося за Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Південний Судан, за всі народи, які страждають від воєн. Браття й сестри, війна – це завжди поразка, завжди! І вона огидна, бо є тріумфом брехні, облуди: у пошуках найбільшої вигоди для себе і найбільшої шкоди для супротивника, топчуть людські життя, нищать довкілля та інфраструктуру, й усе це – прикриваючись брехнею. А страждають невинні!», – сказав Папа, повертаючись думками до Гази, де цими була обстріляна лікарня, де перебувало 150 цивільних.

Найкраща молитва за померлих

На завершення Єпископ Риму нагадав про те, що наступного дня припадатиме день спомину всіх померлих вірних. «В ці дні, хто має таку можливість, ідуть молитися на могилах своїх близьких. Також і я завтра вранці поїду на Лаврентинський цвинтар Риму, щоб відслужити Святу Месу. Не забуваймо, що Євхаристія – це найбільша та найефективніша молитва за душі покійних», – сказав Святіший Отець.