Папа: виховувати дітей та молодь на євангельських цінностях

Зустрічаючись з делегацією видавництва «La Scuola», заснованого за сприяння батька святого Павла VI, Папа Франциск наголосив на важливості поширення католицьких документів, які передають «впевненість і відвагу».

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

В четвер, 21 листопада 2024 року, Папа Франциск, прийняв на аудієнції делегацію видавництва La Scuola в Брешії /Італія/. Звертаючись до присутньої делегації, Святіший Отець зацитував слова святого Павла VI, який, звертаючись до представників цього видавництва, під час зустрічі 28 червня 1965 року, закінчив свою промову так: «Віддаємо шану вашій досконалій педагогічній науці; підтримуємо Вашу діяльність на служінні школі [...]; визнаємо Вашу уважність до шкільних проблем; високо оцінюємо плоди, яких Ви вже так багато досягли; і підтримуємо рішучі наміри, які спонукають вас не лише до збереження досягнутої ефективності, але й до сміливості нових розробок і досягнень».

Церква сприяє поширенню багатства народів

Єпископ Риму підкреслив, що працівники згаданого видавництва «не побоялися ризикувати у важких часах, пов’язаних з конкуренцією з боку великих видавництв і культурною трансформацією, позначеною витісненням релігійних досліджень і широким розповсюдженням байдужості». «Любов до освіти та підготовка вчителів – це ті стовпи, на яких базується ваша діяльність», сказав Папа, зазначивши, що «підручники для учнів усіх рівнів, журнали для вчителів, педагогічні праці, навчальні курси для вчителів, співпраця з Католицьким університетом Пресвятого Серця – все це свідчить про усвідомлення того, що виховувати дітей та молодь на євангельських цінностях означає робити суттєвий внесок у суспільство відповідальних людей, здатних будувати узи братерства з усіма». Цитуючи документи Другого Ватиканського Собору, Святіший Отець підкреслив, що Церква, тобто народ Божий, запроваджуючи Царство Христове «нічого не забирає від мирського добра жодного народу, а навпаки, сприяє і приймає всі багатства, ресурси і форми життя народів у тому, що в них є доброго, і, приймаючи їх, очищує, консолідує і підносить їх» (Lumen Gentium, 13).

Виховувати – це відкривати шлях до духовного і людського зростання

У цьому полягає відкрите ставлення, яке передбачає діалог з усіма: адже школа – це, насамперед, місце, де вчаться відкривати свій розум і серце назустріч світові. «Виховання полягає не в тому, щоб наповнювати голову ідеями, а в тому, щоб супроводжувати і заохочувати учнів на шляху людського і духовного зростання, показуючи їм, наскільки дружба з Воскреслим Ісусом розширює серце і робить життя більш людяним». Виховувати – це «допомагати добре думати, добре почуватися і робити добро. В цьому контексті Папа наголосив, щоб брати до уваги три мови: мова серця, мова розуму та мова рук, які повинні бути обʼєднані та діяти в гармонії. Він також наголосив на необхідності укладення освітнього договору, який об’єднає сім’ю, школу та все суспільство.

Виклики – це можливості і шлях вперед

Святіший Отець підкреслив, що діяльність, яку здійснює видавництво, «готуючи підручники, що допомагають учням думати, розширювати свій розум і серце до різних форм знання», свідчить про те, що його працівники ідуть слідами, своїх засновників. «Виклики, з якими вони мужньо і рішуче зіткнулися, багато в чому схожі на ті, з якими ви зараз стикаєтеся», – сказав Папа, додаючи, що «зміна епохи не є причиною для нарікань і страху, а є новою можливістю: майбутнє належить новим поколінням. А шлях вперед – це завжди можливість, і в поганих часах, і в добрих часах». Він побажав представникам делегації, щоб і надалі продовжувати цю справу, «усвідомлюючи, що братерська людяність пізнається на шкільних лавах завдяки ефективним текстам, компетентним вчителям та технічним засобам, пристосованим до умов учнів».