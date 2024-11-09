Папа: розвивати освіту, яка перетворює життя

Зустрічаючись із учасниками Міжнародної конференції, пов’язаної із освітньо-виховничим пактом, Святіший Отець заохотив до культивування освітнього стилю, який відповідає євангельському вченню та змінює світ на користь миру, справедливості та порозуміння між народами.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 9 листопада 2024 р. Папа Франциск прийняв на аудієнції учасників Міжнародної конференції «Service-learning та Глобальний освітньо-виховний пакт», яка відбувалася протягом 7-8 листопада. Глобальний освітньо-виховничий пакт є промоутером виховання у стилі братерства, миру та справедливості. Своєю чергою, підхід «service-learning» дозволяє студентам бути протагоністами у вирішенні світових проблем через різноманітні міжнародні проекти та співпрацю з різноманітними інституціями й людьми. Саме ця концепція лягла в основу конференції, яку організував Римський університет «LUMSA» за підтримки Дикастерії з питань культури та освіти. Участь у події взяли також представники Українського католицького університету на чолі з ректором п. Тарасом Добком.

Захищати себе від ідеологій

На початку Папа Франциск пригадав один з епізодів фільму «Спілка мертвих поетів», який розповідає про вчителя літератури, який використовує оригінальну методику навчання. За його словами, освіта не є просто передаванням змісту, а перетворенням життя. «У педагогіці Ісуса цей стиль дуже чітко простежується: його можна знайти в одній з найпоширеніших форм його повчань, а саме в притчах. Розповідаючи їх, Господь говорить не в абстрактний спосіб, що зрозумілий лише обраним, а в простий спосіб, доступний для всіх, і кожен розуміє», – сказав Святіший Отець. Він зазначив, що Ісус прагне, щоб слухач не залишався просто одержувачем послання, а був залучений до нього від першої особи.

Порівняно з цим стилем, сьогоднішня глобалізація несе в собі ризик для освіти, а саме – пристосування до певних програм, «які часто підпорядковані політичним та економічним інтересам». «Ця однаковість приховує форми ідеологічної обумовленості, які фальсифікують освітню діяльність, роблячи її інструментом для досягнення цілей, зовсім відмінних від просування людської гідності та пошуку істини», – зауважив Папа. На його думку, ідеологія «стискає» людину і не дає їй розвиватися, тому треба бути обережним і захищати себе від ідеологій.

Освіта, яка вливається у життя

Говорячи про необхідність змінити освіту, щоб змінити світ, Святіший Отець вказав на педагогічний метод «service-learning» або іншими словами «навчання в служінні», який виховує суспільну відповідальність студентів через соціальні проекти, які є невід’ємною частиною їхньої академічної кар’єри. «Для школи чи університету католицький – це не просто почесний прикметник до назви, але й зобов’язання культивувати особливий педагогічний стиль і викладання, що відповідає євангельському вченню», – зазначив він.

За словами Папи, освіта не є діяльністю, яка завершується, коли ми покидаємо аудиторію чи бібліотеку, а продовжується у житті. «Африканське прислів’я говорить, що для того, щоб виховати дитину, потрібне ціле село: тож будуймо “освітнє село”, де ми спільно беремо на себе завдання сприяти позитивним і культурно обґрунтованим взаєминам між людьми», – заохотив він, додаючи, що цей альянс повинен бути джерелом миру, справедливості та порозуміння між усіма народами.

Перетворювати світ у дусі служіння

Відтак Святіший Отець вказав на два принципи, які містяться у Апостольському напоумленні Evangelii gaudium: реальність вища за ідею, а ціле вище за частину. «По-перше, педагогічні проекти повинні приводити студентів до контакту з реальністю, з дійсністю, яка їх оточує, щоб, відштовхуючись від досвіду, вони вчилися перетворювати світ не для власної вигоди, а в дусі служіння», – підкреслив він, зазначивши також, що католицька освіта повинна розвивати «культуру допитливості», якої нас вчать діти своїми постійними питаннями. За словами Папи, навчання відбувається не лише за допомогою розуму: воно здійснюється і розумом, і серцем, і руками. «Ми повинні навчитися розуміти те, що відчуваємо і робити, відчувати те, що робимо і зважувати, робити те, що відчуваємо і думати. Це і є освіта: три мови», – поділився він.