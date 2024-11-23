Папа до каноністів: шукайте добра для інших з любов’ю у справедливості

Зустрічаючись із учасниками курсу для знавців канонічного права та душпастирів сім’ї, Святіший Отець закликав їх при здійсненні правосуддя відштовхуватися від любові у справедливості.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 23 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції учасників формаційного курсу для знавців канонічного права та осіб, задіяних у душпастирстві сімей на тему «Ministerium Iustitiae et Caritatis in Veritate», який організувала Римська Рота – один із трьох найвищих трибуналів Апостольської Столиці. У своєму слові Святіший Отець вказав не деякі аспекти церковного правосуддя, яке є важливою сферою, щоб просувати Євангелія життя.

Жити служінням любові

Виокремлюючи назву курсу, Папа пригадав назву енцикліки свого попередника Бенедикта XVI «Caritas in Veritate», вказуючи, що цей документ репрезентує соціальну доктрину Церкви з перспективи взаємозв'язку між любов’ю і справедливістю та між ними двома й істиною. «Ви покликані любити справедливість, любов та істину і щодня намагатися втілювати їх у вашій праці каноністів та у всіх завданнях, які виконуєте на службі вірним», – зазначив Святіший Отець, додаючи, що нехтування одного призводить до втрати ідентичності всіх інших. За його словами, справедливість є дуже важливою кардинальною чеснотою, якою повинна жити Церква. «Однак у жодній людській спільноті, а тим більше в Церкві, недостатньо поважати права: необхідно вийти за межі прав, керуючись спонукою любові, шукаючи блага інших через великодушне дарування свого життя. Необхідно жити служінням любові, бо справедливість можна зрозуміти лише у світлі любові», – сказав Папа. Він закликав присутніх ставитися до людей не тільки із справедливістю, але насамперед із любов’ю.

Цитуючи Папу Бенедикта XVI, його наступник зазначив, що любов ніколи не позбавлена справедливості, любов спонукає одного віддавати іншому те, що йому належить з причини його буття й діяльності. «Саме тому, що ви любите кожного члена Церкви, виховуйте в собі правову чутливість, яку не слід розуміти, як це часто думають, як просте виконання формальностей, які, все-таки, є обов’язковими, але як делікатне визнання того, що є справжнім правом людини в Церкві», – заохотив він.

Любов не існує без справедливості

Папа вказав на потребу подолати непотрібні страхи, пов’язані із правосуддям, коли, наприклад, справедливість мислиться як «егоїстична і потенційно конфліктна вимога», яка, натомість, є «вишуканою альтруїстичною чеснотою, що спрямована на благо іншого». «Як служителі правосуддя, ви маєте дуже важливе завдання – допомогти з’ясовувати, якими є права та обов’язки вірних і як їх слід захищати, включно за допомогою судових процесів, які необхідні, коли це потрібно для добра Церкви та всіх її членів», – зазначив Наступник апостола Петра.

За словами Папи, в ім’я любові не можна нехтувати тим, що є обов’язком правосуддя. «Наприклад, чинні правила розгляду шлюбних процесів не можна тлумачити так, ніби в покірному прагненні до близькості та оперативності означає послаблення вимог правосуддя. Милосердя, зі свого боку, не скасовує справедливості, навпаки, воно спонукає нас жити нею делікатніше, як плід співчуття перед обличчям страждань ближнього», – сказав він, додаючи, що гармонія між любов’ю і справедливістю висвітлюється в їхньому спільному посиланні на істину. Підсумовуючи, Святіший Отець зазначив, що місію трибуналу Римської Роти можна описати як служіння справедливості та любові в істині, що можна сказати також про всі церковні трибунали.

На завершення Папа побажав, щоб праця працівників на канонічній ниві була сповнена надії, яка лежить в основі прийдешнього Ювілейного року 2025.