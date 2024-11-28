Папа: покровителем комунікації є Пресвята Трійця

Папа Франциск подякував іспаномовному телеканалу зі США за зусилля, посвячені євангелізації, як також за так, що стають розрадою для тих, хто через неміч не може брати участь у молитві поза домом, та орієнтирами для численних мігрантів, які потребують розради.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дякую, що не припиняєте мріяти! Дякую за те, що й надалі євангелізуєте, залишаючись вірними заклику святого Івана Павла ІІ до нової євангелізації!» – сказав Папа Франциск, вітаючи під час аудієнції у Ватикані у четвер, 28 листопада 2024 р., колектив католицької телерадіомережі «El Sembrador – Nueva Evangelización» (ESNE). Телеканал, штаб-квартира якого розташована в США, а мовлення ведеться також у Мексиці та Іспанії, є некомерційною компанією з метою апостольства та євангелізації, яку заснував Ноель Діас, мексиканський мирянин, який, почавши навчання з Біблії та історії Церкви, вирішив присвятити своє життя служінню Богові та Церкві, втіливши в життя низку ініціатив, зокрема в галузі комунікації. Паломництво до Риму відбулося з нагоди 40-річчя телеканалу.

«Мене вразила його віра та відданість Провидінню. Так почалася ESNE. Так почалася ця мрія, яка стала можливою і триває завдяки відданості ось цієї спільноти комунікаторів, завдяки вам, хто прибув сюди, і багатьом іншим співробітникам», – мовив Святіший Отець, зауваживши, що головним покровителем комунікації є Пресвята Тройця, в якій Божі Особи перебувають у постійному спілкуванні.

В цьому контексті Папа відзначив важливість проекту, члени якого посвячуються Ісусові з метою творити спільноту євангелізаторів, здатних передавати іншим «радість Євангелія та Боже милосердя». «А сьогодні ми маємо велику потребу в учнях, які б продовжували місію, доручену Господом, євангелізуючи також через засоби суспільної комунікації», – додав він, дякуючи також за те, що доносять голос і послання Папи численним людям, за те, що допомагають немічним братам і сестрам, які не можуть виходити з дому, молитися і брати участь у богослужіннях, а також отримувати новини з життя Церкви.

«Я дякую вам також і насамперед за те, що у своїй праці ви близькі до великої кількості іммігрантів з різних країн Латинської Америки, які потребують орієнтирів, слів розради рідною мовою. Не припиняйте це робити», – закликав Святіший Отець, заохочуючи прямувати вперед, не перестаючи скеровувати погляд у небо й до найбільш потребуючих ближніх.