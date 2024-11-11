Папа: базиліка Святого Петра – дім, де всі повинні почуватися прийнятими

Папа Франциск прийняв на аудієнції технічний персонал та партнерів Фабрики Святого Петра, інституції, яка займається утриманням храму, похваливши нові проекти та заохотивши використовувати нові технології та найсучасніші інструменти з місіонерським, а не туристичним стилем, не шукаючи спецефекти, а розповідаючи про віру Церкви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Кожен, справді кожен повинен почуватися бажаним гостем» у «великому домі», яким є базиліка Святого Петра. Як «ті, що мають віру, так і ті, що її шукають», як «ті, що приходять споглядати численні мистецькі шедеври Риму», так і ті, що приходять шукати священиків для сповіді. На цьому наголосив Папа Франциск, промовляючи до партнерів і технічного персоналу Фабрики Святого Петра, інституції, що займається утриманням базиліки. Аудієнція відбулася у понеділок, 11 листопада 2024 р., в контексті представлення деяких ініціатив для паломників і відвідувачів, здійснених за допомогою сучасних технологій.

Креативність і відповідальність

«Цей дім молитви для всіх народів залишили нам ті, хто передував нам у вірі та апостольському служінні. Тому це дар і завдання – дбати про нього, як у духовному, так і в матеріальному сенсі, також і за допомогою новітніх технологій», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що зазначені інструменти «кидають виклик як нашій креативності, так і нашій відповідальності», адже від нас залежить «правильне й конструктивне» використання наданого потенціалу. «Іноді трапляється так, що інструмент переважає над метою, якій він має служити: це наче рамка починає бути важливішою за картину. Тому ми повинні керувати технологіями, пам'ятаючи, що їхні продукти хороші не лише тоді, коли вони добре працюють, а насамперед тоді, коли вони допомагають нам зростати», – зауважив Наступник святого Петра, підкреслюючи, що впроваджувані ініціативи повинні служити тому, щоб базиліка ставала для відвідувачів «живим місцем віри та історії, гостинним домом, храмом зустрічі з Богом і братами та сестрами, які приїжджають до Риму з усього світу».

Три критерії

Тож підкресливши, що різні роботи та проекти повинні мати за мету «супроводжувати людей сьогодення, підтримувати їх на дорозі учнівства», Папа Франциск запропонував три критерії, якими є молитовне слухання, погляд віри і паломницький аспект.

Щодо першого, то Святіший Отець заохотив до зусиль у впровадженні технологій, які «сприятимуть не лише інтерактивній участі людей, а насамперед їхньому усвідомленню сакрального місця, яке є простором для молитви». По-друге, йдеться про те, щоб «використовувати сучасні інструменти з місіонерським, а не туристичним стилем», тобто, шукати не привабливість спецефектів, а «інвестуючи в нові засоби, щоб розповідати віру Церкви та культуру, яку вона сформувала». «І, врешті, паломницький штрих: протягом століть скульптурне, живописне та архітектурне мистецтво було поставлене на служіння Божому людові, використовуючи найкращі технології того часу», – зауважив Папа, наголошуючи, що наші попередники відпрацювали чудово, й кожен наш проект «повинен продовжувати той самий душпастирський намір».

Місія сповідників

Все ще скеровуючи погляд на базиліку, Папа Франциск зупинився на «ще одному витворі мистецтва», захованому в ній, якими є сповідники. «Будь ласка, нехай завжди будуть під рукою сповідники», – попросив він. «Люди підходять, щось відчувають, навіть нехристияни підходять, щоб попросити благословення... Посеред цього настільки мистецького і прекрасного світу існує також мистецтво особистого спілкування», – сказав він, повторюючи своє прохання, звернене до сповідників, бути великодушними в прощенні.