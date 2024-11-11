Папа: синодальність і місія невіддільні, бо метою обох є краще свідчення

Приймаючи делегацію єпископів протестанської спільноти сирійського обряду з Індії, Папа Франциск поділився думками про синодальність та місію як дві перспективи екуменічного діалогу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Я переконаний, що трудитися разом задля свідчення Воскреслого Христа – це найкращий спосіб наблизитися одні до одних», – сказав Папа Франциск, приймаючи у понеділок, 11 листопада 2024 р., Священний Синод Сиро-Маланкарської Церкви Мар Тома. Це протестантська спільнота східного обряду сирійської традиції, поширена в південноіндійському штаті Керала. Як зауважив Єпископ Риму, промовляючи до гостей, «ваша Церква, що є спадкоємицею як сирійської традиції християн Святого Томи, та і реформатської традиції, справедливо названа “Церквою-мостом” між Сходом і Заходом».

Папа Франциск згадав історію кроків поступового зближення, згадавши про те, як майбутній митрополит цієї Церкви Філіпозе Мар Хризостом брав участь у Другому Ватиканському Соборі як спостерігач. Врешті, різні контакти привели до початку офіційного діалогу. «І на цій дорозі діалогу я хотів би виокремити дві перспективи: синодальність і місія», – мовив Святіший Отець.

Невіддільність синодальності від екуменізму

Щодо першого аспекту, Єпископ Риму відзначив той факт, що вони вирішили здійснити свій візит як Синод, відображаючи синодальну традицію своєї Церкви. В цьому контексті він нагадав, що нещодавній Синод про синодальність Католицької Церкви засвідчив переконання в тому, що «синодальність є невіддільною від екуменізму, бо обоє ґрунтуються на єдиному Хрещенні, яке ми отримали, і на sensus fidei, в якому всі християни беруть участь силою Хрещення». В Кінцевому документі згаданого Синоду, зокрема, знаходимо заохочення до опрацювання «екуменічних синодальних практик», які б могли сприяти розпізнанню щодо нагальних тем спільного зацікавлення.

Разом на дорозі звіщення

Якщо йдеться про перспективу місії, то Святіший Отець зауважив, що синодальність і місія є невіддільними «також і тому, що метою обох є краще свідчення християн». «Однак місія – це не лише мета екуменічної подорожі, але й її засіб. Я переконаний, що спільна праця над свідченням про Воскреслого Христа – це найкращий спосіб зблизитися між нами. Саме тому, як запропонував наш нещодавній Синод, я сподіваюся, що одного дня ми зможемо провести екуменічний Синод на тему євангелізації, всі разом. І цей Синод буде для того, щоб гарантувати, молитися, роздумувати і спільно докладати зусиль для кращого християнського свідчення, "щоб світ увірував" (Ів.17,21)», – сказав Папа, запросивши завершити зустріч проказуванням молитви «Отче наш».