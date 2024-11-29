Папа лікарям: медицина не повинна нехтувати гідністю людини задля вимог ринку

Зустрічаючись із делегацією стоматологічного відділу Неаполітанського університету ім. Федеріка ІІ, Святіший Отець вказав на цінність лікування, яке передбачає піклування про пацієнта.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 29 листопада 2024 р. Папа Франциск прийняв на аудієнції делегацію стоматологічного відділу Неаполітанського університету ім. Федеріка ІІ. Зустріч відбулася в контексті відзначення ювілею 400-річчя від заснування Університету. У своєму слові Святіший Отець зосередився на поєднанні античних виразів грецького лікаря Гіппократа і римського лікаря Скрибонія: Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare (Спочатку не нашкодь, тоді піклуйся, а далі лікуй).

Хороша програма, яка завжди актуальна

Папа заохотив лікарів дбати насамперед про те, щоб не нашкодити пацієнту, додаючи більших страждань до тих, які вже людина переживає, що є вираженням здорового реалізму. Що стосується піклування, то він прирівняв цю дію до вчинку Доброго самарянина з Ісусової притчі, закликаючи чинити це через близькість, співчуття і ніжність. «Пам'ятаю, як у двадцять років мені видалили частину хворої легені. Так, мені давали ліки, але найбільше сил мені надавали руки медсестер, які після уколів брали мене за руку...», – поділився Святіший Отець, відзначаючи благотворну дію ніжності. Своєю чергою лікування уподібнює лікарів до Ісуса, «Який зцілював усілякі хвороби і немочі серед людей».

Захищати гідність людини

Папа зазначив, що три заклики, на які вказує сентенція, сьогодні стикаються із викликом технологій, де існує ризик нехтувати гідністю, однаковою для всіх людей. За його словами, піддаючись цьому ризику, медицина ризикує підкоритися інтересам ринку та ідеології, замість того, щоб присвятити себе благу життя, яке зароджується, страждає та є знедоленим. «Лікар існує для того, щоб лікувати від зла: завжди піклуватися! Жодне життя не можна відкидати як непотріб», – наголосив Святіший Отець.