Папа до семінаристів: будьте невтомними у даруванні Божого милосердя

Зустрічаючись із семінаристами з кількох дієцезій Іспанії, Святіший Отець заохочує до безкорисливого служіння, довіряючи Богові, звернувши особливу увагу на в’язничне душпастирство.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 16 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції представників Духовних семінарій з іспанських дієцезій Памплони, Тудели, Сан-Себастяна та семінарії Redemptores Mater. Святіший Отець вважав за краще поспілкуватися з гостями експромтом, а приготований текст вручив у письмовій формі. У невимушеному спілкуванні він заохотив до капеланського служіння у в’язницях, пропонуючи ув’язненим «єлей розради і вино надії», а у письмовому зверненні відзначає важливість жертовного служіння, що відкидає земну славу.

Спокуса ідолопоклонницького служіння

У приготованій промові Папа звертає увагу на повчання для майбутніх священників, яке пропонує нам євангелист Лука. «Він розповідає нам про слухняність Духові, про те, щоб зробити пустелю місцем зустрічі з Богом, про те, як звільнитися від багатьох речей, які ми носимо в собі як баласт. Він заохочує нас не боятися долати спокусу ідолопоклонницького служіння, в якому в центрі перебуваємо ми, прагнучи матеріальної влади чи оплесків», – зазначає Святіший Отець. Крім того, він виокремлює інше повчання – ніколи не робити різниці між людьми, які є Божими дітьми.

Бути завжди готовими послужити

«В іншому уривку Господь обурюється зачерствілістю серця Своїх сучасників, які не розуміли турботи Ісуса про звільнення жінки, яка багато років була зв’язана злим духом (пор. Лк. 13,16). Ви ж, навпаки, завжди будьте готові благословляти, звільняти, а коли відчуваєте параліч рук, які Він помазав, простягніть їх з довірою, як Він зробив це із сухоруким в Євангелії від Марка (пор. Мр. 3,5)», – заохочує Папа. На завершення він закликає семінаристів бути мужніми, безкорисливими і невтомними у несенні Божого милосердя, «яке Господь так щедро вилив на вас, обравши для цього служіння».