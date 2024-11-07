Папа семінаристам: плекати єдність з Господом та Божим людом

Під час аудієнції з іспанськими семінаристами Папа Франциск заохотив їх, щоб паломництво до Риму мало на меті покаяння, а не просто туризм.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 07 листопада 2024 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані семінаристів, які прибули із міста Толедо в Іспанії. Папа провів аналогію цього паломництва, яке вони здійснюють до Ватикану, із процесіями, що проводяться до іспанських санктуаріїв, заохотивши, щоб здійснювати його з метою покаяння, а не туризму. Він зауважив, що «завжди корисно спостерігати за святим Божим людом у його простій духовності».

Чотири аспекти єдності

Єпископ Риму сказав, що священики повинні бути близькими та виокремив чотири аспекти близькості: по-перше єдність з Богом, плекаючи здатність зустрічати Господа; по-друге, близькість з єпископами, а єпископів – з пресвітерами; по-третє, близькість між пресвітерами, яка починається вже з семінарії, і по-четверте, близькість зі святим вірним Божим людом.

Почути голос Христа наодинці з Богом, у тиші

Пригадуючи, що цими днями готується процесія «Резервадо», Святіший Отець відзначив, що «це давня традиція, яка є спомином того, як Пресвяті Дари вперше були резервадо, тобто поставлені на зберігання в кивоті». В цьому контексті він наголосив на трьох етапах торжества: Свята Меса, виставлення Пресвятих Дарів протягом дня і, нарешті, процесія. «Ці етапи можуть послужити нам нагадуванням про основні елементи священства, до якого ви готуєтеся», – наголосив Папа, пояснивши ці три етапи. Говорячи про Святу Месу, Папа Франциск сказав, що «Ісус приходить у наше життя, щоб дати нам доказ найбільшої любові. Він запрошує нас, як Церкву, бути присутніми в священстві і в народі, в таїнстві і в Слові. Нехай Його присутність на землі поглине ваше життя і ваше серце», – побажав він.

Говорячи про виставлення Пресвятих Дарів упродовж дня Наступник святого Петра наголосив, що «це час побути з Ним наодинці, почути Його голос у тиші, у слуханні Слова, у свідченні віри тих, хто молиться поруч з нами. Тільки особиста, любляча зустріч з Ісусом може освітити, підтримувати і підтримувати хід нашого земного дня», – підкреслив Папа.

Прямувати разом до зустрічі з Богом

Заохочуючи «нести Господа в процесії», Святіший Отець зазначив, що «наше служіння полягає в тому, щоб супроводжувати Христа до Його народу, а народ до Христа». Він заохотив семінаристів «навчитися прямувати разом в надії на зустріч, яку ми вже очікуємо тут у сакраментальний спосіб».