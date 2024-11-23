Папа: сім’я є важливою підтримкою у професійній діяльності

Зустрічаючись із працівниками у сфері охорони здоров’я та з рибалками, Святіший Отець наголосив на важливості єдності й даруванні розради найбільш потребуючим.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 23 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції рибалок з різних італійських рибальських господарств, а також учасників конференції «Універсальність та сталість національних служб охорони здоров’я в Європі», яка відбувалася 22 листопада в Папському Латеранському університеті. У своєму слові Святіший Отець поділився роздумами про те, що об’єднує працівників у сфері охорони здоров’я та рибальського промислу.

Жертовна і наполеглива праця

На початку Папа зазначив, що у Євангелії рибалки уособлюють важливу життєву позицію, пов’язану із важкою працею, яка вимагає жертовності та наполегливості, а водночас єдності. «Щоб закинути сіті, необхідно працювати разом, як команда, а ще краще – як спільнота, в якій, незважаючи на різноманітність функцій, успіх роботи кожного залежить від внеску всіх, – зауважив він. – Таким чином, рибальство стає школою життя, настільки, що Ісус використовує його як символ, щоб вказати на покликання апостолів: “Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей” (Мк 1,17)».

Турбуватися, щоб ніхто не був відкинутим

Звертаючись до працівників у сфері охорони здоров’я, Святіший Отець звернув увагу на особливість їхньої турботи про пацієнтів. «Втома від виснажливих змін, переживання, які ви носите у своїх серцях, і біль, який ви отримуєте від своїх пацієнтів, потребують розради, потребують зцілення. Ось чому я закликаю вас не занедбувати самих себе, а радше бути піклувальниками один про одного», – заохотив він.

Інший аспект – співчуття до найменших. «Системи та служби охорони здоров’я, з яких ви походите, мають велику історію чутливості в цьому відношенні, особливо щодо тих, кого не охоплює “система”, щодо “відкинутих як непотріб”», – зауважив Папа. Він пригадав про святих, які протягом історії засновували хоспіси для хворих і паломників, та закликав оживити системи охорони здоров’я у такий спосіб, щоб ніхто не був відкинутий. «Євангеліє, яке вчить нас не ховати свої таланти, але робити так, щоб вони приносили плід на благо всіх (пор. Мт 25,14-30), також показує нам, що ми повинні віддавати перевагу тим, хто, впавши, лежить покинутий на дорозі (пор. Лк 10,30-37). Латинська мова викувала з цього приводу прекрасне слово: розрада (con-solatio)», – зазначив Святіший Отець.

Сім’я – необхідна підтримка для трудівників

Звернувши увагу на те, що серед присутніх є багато сімей, Папа вказав на фундаментальну цінність сім’ї для рибалок та працівників у сфері охорони здоров’я. «Насамперед через жертви, які члени вашої родини розділяють з вами, пристосовуючись до напружених графіків й ритмів вашої роботи, яка є не просто професією, а “мистецтвом”, а отже, залучає всю людину та її оточення. А також за підтримку, яку члени вашої родини надають вам у ваших зусиллях, а часто і в самій діяльності», – сказав він.

На завершення Святіший Отець закликав берегти свої родини, які є неначе ліками, як для здорових, так і для хворих, визволяючи від ізоляції та індивідуалізму.