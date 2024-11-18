Папа прийняв у Ватикані Прем’єр-міністра Вірменії

Під час обміну подарунками, Папа подарував Главі Уряду скульптуру, яка уособлює послання миру й пошани до людства і природи.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 18 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції в бібліотеці Апостольського палацу у Ватикані Ніколу Пашиняна, Премʼєр-міністра Вірменії. У повідомленні прес-служби Святого Престолу зазначається, що розмова тривала близько тридцяти хвилин і завершилася обміном подарунками.

Серед подарунків Святішого Отця для Глави Уряду – збірка папських документів, спеціальне видання Послання на цьогорічний Всесвітній день миру, а також теракотовий виріб під назвою: «Ніжність і любов». Це скульптура, що зображує, з одного боку, постать святого Франциска Ассизького, символ миру та пошани до людства і природи, а з іншого боку, образ світу, якому загрожує забруднення. Презентований витвір мистецтва виражає послання любові та турботи про створіння, натхненне словами самого Папи у проповіді 19 березня 2013 року під час Святої Меси на початку його понтифікату: «Дбати про створіння, про кожного чоловіка і кожну жінку, з поглядом ніжності та любові означає відкрити горизонт надії, відкрити проблиск світла серед стількох хмар, це означає принести тепло надії!».

Своєю чергою, Нікола Пашинян подарував Папі «Книгу плачів» святого Григорія Нарекського, християнського монаха, богослова і містика, пам’ять якого Папа Франциск вписав також до загального Римського календаря. Видання оформлене в золоту обкладинку ручної роботи вірменських ювелірів.