Папа Франциск прийняв Главу Уряду Барбадосу

Під час переговорів у Державному Секретаріаті відбулося обговорення деяких тем, що становлять взаємний інтерес, таких як піклування про спільний дім та наслідки зміни клімату, а також актуальні соціально-політичні питання в країні та регіоні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 14 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв у Апостольському палаці у Ватикані Премʼєр-міністерку Барбадосу Міу Амор Мотлі. Як інформує пресслужба Святого Престолу, розмова тривала приблизно півгодини.

Опісля Міа Мотлі зустрілася із кардиналом Пʼєтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, разом із монсеньйором Мірославом Ваховскі, заступником секретаря у справах стосунків з державами.

Як зазначається у ватиканському комюніке, під час щирих переговорів у Державному Секретаріаті було висловлено задоволення з приводу добрих взаємин між Барбадосом та Святим Престолом. Потім відбулося обговорення деяких тем, що становлять взаємний інтерес, таких як піклування про спільний дім та наслідки зміни клімату, а також актуальні соціально-політичні питання в країні та регіоні. Зустріч завершилася підтвердженням взаємних зусиль, спрямованих на сприяння спільному благу народу Барбадосу.