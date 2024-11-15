Папа: економіка повинна включати тему спільного блага

У посланні до учасників події на тему: «Спільне благо: теорія і практика», Святіший Отець заохочує до спільного пошуку правди і справедливості.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 14 листопада 2024 р., у палаці святого Калікста в Римі, відбулася панельна дискусія на тему «Спільне благо: теорія і практика». Учасники розмови – пані прем’єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі та економістка Маріанна Маццукато, провадили діалог, розмірковуючи про те, чи можлива економіка, яка серйозно ставиться до спільного блага. З цієї нагоди, Папа Франциск написав послання до учасників події, яку організувала Папська академія «За життя».

Цінувати людське життя

На початку послання Святіший Отець пише, що дана подія важлива принаймні з двох причин. Перша полягає у потребі захищати людське життя. «Захист життя, який обмежується лише окремими аспектами і не враховує комплексно всі екзистенційні, соціальні та культурні виміри, ризикує бути неефективним і може впасти в спокусу ідеологічного підходу, коли абстрактні принципи захищаються більше, ніж конкретні особи», – зауважує він, вказуючи на важливість прагнення до спільного блага і справедливості.

Друга причина стосується присутності на події двох жінок, що вказує на потребу прислухатися в Церкві до голосу жінок. «Ми потребуємо різних знань, щоб співпрацювати в розробці широких і мудрих роздумів про майбутнє людства, нам потрібні справді усі світові культури, щоб вони могли запропонувати свій внесок і представити свої потреби та ресурси», – зазначає Папа.

Вийти за межі приватних інтересів

Відтак Святіший Отець закликав думати про новий світ і творити його, про що йдеться у третьому розділі енцикліки «Fratelli tutti». За його словами, вселенське братерство є «теплим» способом розуміння спільного блага, яке є не лише ідеєю чи соціальним проектом, а радше сопричастям особистостей, які відзначаються прийняттям інших та спільним пошуком правди й справедливості. «У нашому світі, позначеному безліччю конфліктів і контрастів, які є результатом нездатності зазирнути за межі приватних інтересів, дуже важливо пам’ятати про спільне благо, один з наріжних каменів соціального вчення Церкви», – зазначає Папа. Відтак нагадує про необхідність ґрунтовних економічних теорій, які підхоплюють і розвивають тему спільного блага, «щоб вона стала принципом, який ефективно надихає політичний вибір».