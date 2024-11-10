Папа: Розарій – простий і доступний засіб, щоб підтримати євангелізацію

У санктуарії Пресвятої Богородиці в Помпеях розпочинається Ювілейний рік з нагоди 150-річчя прибуття чудотворного образу Матері Божої. Папа Франциск надіслав послання, яке було прочитане під час Святої Меси, яку очолив архиєпископ Томмазо Капуто.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Розарій, простий і доступний для всіх засіб, може підтримати оновлену євангелізацію, до якої сьогодні покликана Церква», – пише Папа Франциск у посланні на імʼя Преосвященного Томмазо Капуто, Архиєпископа-Прелата Помпеїв і Папського Делегата у Санктуарії Пречистої Діви Марії святого Розарію, з нагоди початку Ювілейного року, приуроченого до 150-річчя прибуття до цієї місцевості чудотворного образу Пречистої Діви Марії святого Розарію.

«Коли 13 листопада 1875 року цей образ прибув сюди, адвокат Бартоло Лонґо, засновник санктуарію, лише кілька років перед цим наново відкрив для себе віру, втрачену в роки навчання в університеті. Голос, який він почув у глибині своєї душі, немов спалах серед ночі, вирвав його з жорстокої боротьби, викликавши в його серці звучання з новою силою вислову, пов'язаного з побожною традицією молитви на вервиці: “Якщо шукаєш спасіння, поширюй Розарій”. Це добре знане йому гасло тепер набуло в його душі, як це часто буває в містичних переживаннях, сенсу обітниці і, в певному сенсі, доручення», – пише Святіший Отець, зазначивши, що з цього часу він став «апостолом Розарію», і цю традицію підтримали різні Наступники святого Петра, аж до святого Івана Павла ІІ, який на зорі третього тисячоліття проголосив Рік Вервиці.

Провидінний збіг

Папа Франциск називає провидінним збіг ювілею прибуття образу Помпейської Богородиці до санктуарію із вже близьким Ювілейним Роком, зосередженим на Ісусі, нашій надії, та з 1700-річчям Нікейського собору, який особливо підкреслив боголодське таїнство Христа в світлі Пресвятої Тройці. «Як же прекрасно в цій перспективі засвоювати таємниці життя Спасителя, споглядаючи їх через погляд Пресвятої Марії», – стверджує Святіший Отець, висловлюючи переконаність у тому, що Розарій може підтримати оновлення євангелізаційної місії Церкви.

Найкраща спадщина

За словами Папи, ми усвідомлюємо, «наскільки важливо наново відкривати» красу молитви на вервиці в наших сім’ях. Ця молитва є «помічницею в будуванні миру», її важливо відкривати для молоді, щоб «відчували її не як повторювану та монотонну, а як акт любові, що невтомно поширюється». Крім того, Розарій – «джерело втіхи для хворих і стражденних», а також обіймами для останніх і марґіналізованих, якими в очах Бартоло Лонґо були в першу чергу сироти й діти в’язнів. «Тому я заохочую вас з оновленою відданістю продовжувати через численні ініціативи Святині велику історію милосердної любові, яку він започаткував: це найпрекрасніша духовна спадщина, яку залишив блаженний засновник», – пише Святіший Отець, побажавши, що і також сьогодні Господь зміг через послання Помпейської Богородиці промовити «до людства, яке потребує наново віднайти дорогу згоди та братерства».