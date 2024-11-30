Папа до французьких політиків: у різноманітті дбати про єдність

Зустрічаючись із парламентарями з півдня Франції, Святіший Отець заохотив їх дбати про належну освіту молоді та цілісну допомогу для людей похилого віку.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 30 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції делегацію представників місцевого самоврядування та державної адміністрації з півдня Франції, які прибули до Риму на паломництво. У своєму слові Святіший Отець вказав на кілька аспектів, які чинять суспільне життя плідним завдяки дбанню за людину.

Надавати допомогу і полегшення

Папа вказав на нагальну потребу запропонувати молоді освіту, яка скеровуватиме їх до потреб інших та до почуття обов’язку. «Молодь, яка зростає, потребує ідеалу, тому що в своїй основі вона є великодушною і відкритою на екзистенціальні питання, – зауважив він. – Ті, хто вважає, що молодь не прагне нічого, окрім як сидіти на дивані або в соціальних мережах, помиляються! Залучення юнаків і дівчат, залучення їх до реального світу, до відвідин людей похилого віку чи людей з інвалідністю, до відвідин убогих чи мігрантів, відкриває їх на радість прийняття і дарування, пропонуючи дещицю розради людям, які стали невидимими через стіну байдужості».

У цьому контексті Святіший Отець вказав на важливий внесок політиків у питання супроводу літніх людей через ширший розвиток паліативної допомоги. «Як ви знаєте, люди наприкінці життя потребують підтримки доглядачів, вірних своєму покликанню, яке полягає в тому, щоб надавати допомогу і полегшення, навіть якщо вони не завжди можуть одужати. Слова не завжди допомагають, але взяти хвору людину за руку, просто взяти її за руку – це приносить багато добра, і не тільки хворій людині, але й нам», – зауважив Папа.

Дбати за спільне благо

Відзначаючи географічне розташування півдня Франції, зокрема, регіону Прованс, Святіший Отець зауважив, що цей історичний регіон Середземномор’я поєднує в собі різні впливи й традиції. «Це його покликання, яке я підтвердив під час моєї поїздки до Марселя: бути місцем зустрічі різних країн і реалій на основі людяності, яку ми всі поділяємо, а не ідеологій, які роз’єднують людей, які роз’єднують країну», – сказав він.

Наступник апостола Петра висловив радість з приводу зацікавленням парламентарями посланням Церкви. «Незважаючи на відмінності, політика та релігія мають спільні та сумісні інтереси, і всі ми по-різному усвідомлюємо роль, яку повинні відігравати для спільного блага. Церква бажає пробудити духовні сили, які роблять все суспільне життя плідним, і ви можете розраховувати на її допомогу», – зазначив Папа.