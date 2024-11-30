Папа: молімося за християн, що переслідувані, й за тих, хто страждає через війни

Зустрічаючись із делегацією японської організації «Hidden Christian Research Association», Святіший Отець відзначив рису благородності народу Японії, а також вірність християн, які терплять переслідування чи віддають своє життя за Христа у сьогоденні.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 30 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції членів японської організації «Hidden Christian Research Association», яка займається дослідженням християнської спадщини часів переслідування в Японії. У своєму слові Святіший Отець відзначив важливість їхніх зусиль, спрямованих на збереження християнських місць, які є цінними свідками великої, але прихованої історії Вселенської Церкви та японського народу.

Передача дорогоцінного скарбу віри

На початку Папа пригадав про те, що у 2018 році місця християн, пов’язані з періодом підпілля Церкви, які розташовані в регіоні Наґасакі, були включені до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. «Я сподіваюся, що визнання важливості цих місць, а також забезпечення їх належного збереження, також послужить живим свідченням вірності багатьох японських християн, які передають дорогоцінний скарб віри з покоління в покоління», – сказав він.

Святіший Отець побажав, щоб просвітницька та пам’яткоохоронна діяльність Організації зробила цю видатну главу в історії євангелізації більш відомою та цінованою. «Нехай відвідини таких історичних місць послужать для послідовників Христа в сучасній Японії як пам’ять і живий вогонь будь-якої ділянки апостоляту на цій землі, здатним постійно оновлювати і запалювати євангелізаційну ревність», – зазначив Наступник апостола Петра.

Вірність, позначена переслідуванням і мучеництвом

Папа вказав на постать святого Франциска Ксаверія, пам’ять якого відзначатимуть 3 грудня. За його словами, цей великий місіонер мріяв про те, щоб проповідь Євангелія принесла багатий урожай на землях Японії. Говорячи про героїзм перших місіонерів Японії та вірність католицьких громад у цій країні, він звернув увагу на тих християн, які сьогодні терплять переслідування і віддають своє життя за Христа. «Прошу вас разом зі мною молитися за них, а також за тих, хто страждає від гірких плодів війни, насильства, ненависті та гноблення. Ввіряймо себе заступництву Богородиці, Матері Церкви, і ще ревніше молімося за прихід Христового Царства, Царства всезагального примирення, справедливості та миру», – сказав на завершення Святіший Отець.