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Всесвітній день убогих: Папа Франциск спожив обід з потребуючими

У неділю, 17 листопада 2024 р., з нагоди VIII Всесвітнього дня бідних Папа Франциск пообідав разом з потребуючим, гостину для яких у залі Павла VI у Ватикані організувала Дикастерія служіння милосердя. Обід приготували та служили при столах волонтери Італійського Червоного Хреста. Наприкінці трапези Папа привітав усіх присутніх і подякував усім, хто потрудився заради цього дня. Кожен учасник отримав рюкзак від Вікентійської Родини з продуктами харчування та засобами особистої гігієни.