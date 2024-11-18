Папа: надія – наше вітрило до побудови кращого світу

У книзі Святішого Отця, яка охоплює його висловлювання про екологічну і міграційну кризу, знаходимо заклики до пошани гідності кожної людини та реорганізації звичного споживання.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У неділю, 17 листопада 2024 р., італійська газета «La Stampa» опублікувала уривки з книги Папи Франциска «Надія ніколи не розчаровує. Паломники до кращого світу», яка має з’явитися найближчим часом у Латинській Америці, а відтак в інших країнах. У новому виданні ми знаходимо міркування Святішого Отця, які він висловлював при різних нагодах про освіту, соціально-політичну та економічну ситуацію на планеті, міграцію, кліматичну кризу й нові технології.

Питання міграції потребує солідарності

Папа підкреслює необхідність усунення причин, які провокують у країнах міграцію їхнього населення. «Необхідно, щоб програми, які реалізуються з цією метою, гарантували, що в регіонах, які страждають від нестабільності і найважчих проявів несправедливості, є місце для справжнього розвитку, який сприяє благу всіх верств населення, особливо дітей, надії людства», – зазначає він. Ба більше, виклик міграції не вирішується в ізоляції, а потребує глобалізації «любові та співпраці, щоб умови життя мігрантів були гуманнішими».

Святіший Отець вказує на приклади солідарності, зокрема, в Європі, які стосуються війни в Україні, де тисячі людей покинули свої домівки, а ми були свідками необмеженого прийому з боку багатьох прикордонних країн. «Щось подібне відбувається на Близькому Сході, де відкриті двері таких країн, як Йорданія чи Ліван, продовжують бути порятунком для мільйонів людей, які втікають від конфліктів у цьому регіоні: я маю на увазі, зокрема, тих, хто покидає Газу в розпал голоду, який зачепив їхніх палестинських братів і сестер, і стикається з труднощами в отриманні їжі та допомоги на їхню територію», – пригадує Папа.

За його словами, для того, щоб рішення мігрувати було справді вільним, необхідно докладати зусиль, щоб забезпечити рівну участь у загальному добробуті, повагу до фундаментальних прав і доступ до цілісного людського розвитку для всіх. «Тільки якщо ця базова платформа буде гарантована в усіх країнах світу, ми зможемо сказати, що ті, хто мігрує, роблять це вільно, і ми зможемо продумати справді глобальне вирішення цієї проблеми, – зазначає Святіший Отець. – Я маю на увазі насамперед молодь, яка, мігруючи, часто спричиняє подвійний розрив у громадах свого походження: з одного боку, тому що вони втрачають найбільш процвітаючі та ініціативні елементи, а з іншого – тому що розпадаються їхні сім'ї».

Створити умови для необхідної інтеграції

Папа зазначає, що попереднім кроком для упорядкування питання міграції є необхідність покласти край нерівним умовам обміну між різними країнами світу. «У зв'язках між багатьма з них встановилася певна фікція, яка показує видимість нібито торгового обміну, але насправді складається лише з транзакції між дочірніми компаніями, які грабують території бідних країн і відправляють свою продукцію й доходи в материнські компанії, які знаходяться у розвинених країнах», – зауважує він. Тому ми стикаємось також із «економічним колоніалізмом», де країну експлуатують. «Таким чином, ця широко розграбована країна не в змозі отримати достатню вигоду від своїх величезних ресурсів: вона дійшла до парадоксу, що плоди її землі роблять її “чужою” для її мешканців. Отрута жадібності зробила її діаманти кривавими», – вказує Святіший Отець.

Папа пригадує про необхідність зробити значні кроки для сприяння соціально-професійній інтеграції мігрантів та біженців. «Наступні покоління будуть дякувати нам за те, що ми змогли створити умови для необхідної інтеграції, і, навпаки, будуть звинувачувати нас, якщо ми сприяли лише безплідній асиміляції. Я маю на увазі інтеграцію, яку за характеристиками можна порівняти з багатогранником, тобто коли кожна людина зберігає свої особливості; це зовсім інше, ніж асиміляція, яка нехтує відмінностями і жорстко дотримується власних парадигм», – зазначає Святіший Отець.

Заклики до побудови кращого майбутнього

Наступник апостола Петра зауважує, що Ювілей 2025 буде першим Ювілеєм, який ознаменується появою нових технологій і відбудеться в розпал кліматичної надзвичайної ситуації. «Щодня ми бачимо, як наш спільний дім просить нас сказати “досить” нашому способу життя, який штовхає планету за межі її можливостей і спричиняє ерозію ґрунту, зникнення полів, розширення пустель, окислення морів, посилення бурь та інших інтенсивних кліматичних явищ, – перелічує Папа. – Це крик Землі, який волає до нас». За його словами, у Святому Письмі під час Ювілею Божий народ був запрошений відпочити від своєї звичної праці, щоб дати можливість Землі відновитися, а світу реорганізуватися завдяки зменшенню звичного споживання.

Таким чином, ми покликані «прийняти справедливий і сталий спосіб життя, який дасть Землі відпочинок, на який вона заслуговує, а також достатні засоби до існування для всіх», не руйнуючи екосистеми. Ба більше, йдеться не тільки про те, щоб замислитися над нашим способом життя, але й про необхідність роздумів про майбутнє нових технологій, щоб «запобігти подальшому пануванню технократичної парадигми». «Нехай гідність кожного чоловіка і кожної жінки буде нашою головною турботою при побудові майбутнього, з якого ніхто не буде виключений, – закликає Святіший Отець. – Це вже не просто питання забезпечення безперервності людського роду на планеті, яка перебуває під дедалі більшою загрозою, але й забезпечення постійної поваги до цього життя».

Звідси заклик бути паломниками надії. У цьому контексті Папа наводить риси паломника, який «відкривається на новий горизонт, а коли повертається додому, він вже не той, що раніше, і його дім також не буде тим самим». Крім того, за його словами, подорож паломника є не індивідуальною, а спільнотною подією. Надія – це наш якір і наше вітрило. Дозвольмо їй нести нас у паломництві до побудови більш братерського світу, про який ми мріємо, де гідність людини переважає над усіма поділами і перебуває в гармонії з Матір'ю-Землею», – заохочує Святіший Отець.