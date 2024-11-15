Папа: на синодальному шляху плекати стиль відкритості

У посланні до Першої Синодальної Асамблеї Церков в Італії, Святіший Отець заохочує до конкретних зусиль на шляху місії та синодальності у Церкві.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 15 листопада 2024 р., в Римі відкрилася Перша Синодальна Асамблея Церков в Італії. Понад тисяча делегатів, між якими єпископи, дієцезіальні референти та представники дієцезій зібралися в Папській базиліці Святого Павла за мурами, щоб обговорити результати трирічної праці щодо синодального шляху та запропонувати деякі практичні орієнтири, які ляжуть в основу Робочого документа другої асамблеї, яка запланована на початок квітня наступного року. З нагоди цієї події Папа Франциск написав послання, у якому закликає до слухання церковних громад та звіщення Євангелія.

Бути учнями-місіонерами

На початку послання Папа пригадує свою зустріч із референтами Синодального шляху Католицької Церкви в Італії, яка відбулася 25 травня минулого року, коли він закликав їх продовжувати ступати вперед, спільно формувати Церкву та бути відкритою Церквою. «Фактично, підсумки, зібрані місцевими Церквами, свідчать про бадьорість, яка виражається в подорожі, в плеканні цілого та у стилі відкритості. Це історії, в яких діяв Святий Дух, вказуючи на пріоритетні виміри, щоб запустити конкретні процеси, зробити сміливий вибір, повернутися до звіщення пророцтва Євангелія, бути учнями-місіонерами», – зазначає він.

Святіший Отець заохотив довірити себе Святому Духові, який творить гармонію та сопричастя у Церкві. «Це Він відкриває людей і спільноти на слухання; це Він робить діалог автентичним і плідним; це Він освітлює розпізнавання; це Він скеровує вибір і рішення», – пише Наступник апостола Петра.

Проявляти співчуття

Папа заохочує душпастирів супроводжувати синодальну дорогу з батьківською любов’ю. «Пам'ятаючи про історію Церковних Конференцій, які позначили шлях Церкви в Італії протягом десятиліть після ІІ Ватиканського Собору, ви зможете скеровувати спільноти на шлях сопричастя, участі та місії», – зазначає він. За його словами, Церкви в Італії покликані проявляти співчуття, долаючи страх, безнадію та замкнутість, які присутні в суспільстві. «Перед вами відкривається горизонт: продовжуйте сіяти насіння Слова в землю, щоб воно принесло плід», – запрошує Святіший Отець.