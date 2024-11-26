Папа: вчити дотримання правил дорожнього руху – інвестувати в життя

Приймаючи делегацію Італійської федерації мотоспорту, Папа Франциск звернув увагу на один із аспектів їхньої діяльності, якою є посилення чутливості щодо теми дотримання правил дорожнього руху.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Поширення просвіти з безпеки дорожнього руху, що також передбачено вашим статутом, організовуючи курси в школах, робить вам честь. Таким чином, ви маєте можливість спонукати замислитися молодь, яка захоплюється чемпіонами мотоспорту, але часто не усвідомлює різні небезпеки», – сказав Папа Франциск, приймаючи 25 листопада 2024 р. у Ватикані делегацію Італійської федерації мотоспорту.

Вітаючи членів організації, завданням якої є регулювання мотоциклетного спорту на території Італії та його представлення на міжнародному рівні, Святіший Отець заохотив їх до особливих зусиль в тому, щоб посилювати чутливість щодо дотримання Правил дорожнього руху.

«Дійсно, жертвами дорожньо-транспортних пригод стають багато людей, і багато з них – молодь! У багатьох випадках погане знання або невиконання правил безпеки ставить під загрозу безпеку не тільки водія, але й інших людей. Саме тому час, присвячений освітнім ініціативам у цьому напрямку, є інвестицією в життя», – підкреслив Папа, побажавши гостям всіляких благ і просячи молитися за нього. «Чому? Бо моя праця дуже пришвидшена, а мій мотор уже постарівся і не працює добре», – додав він.