Папа до молоді: наша надія в Бозі, Який любить нас

Зустрічаючись із представниками Італійської Національної Молодіжної ради, яка святкує 20-річчя від свого заснування, Святіший Отець заохотив до самовідданого служіння та соціальної дружби.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 16 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції членів Італійської Національної Молодіжної ради, яка є консультативним органом, покликаним представляти молодь на місцевому, національному та європейському рівнях. У своєму слові Святіший Отець закликав бути голосом тим, хто виключений із соціального життя, задля досягнення спільного блага.

Не дати вкрасти у себе надію

На початку Папа зосередився на темі надії, яка є лейтмотивом Ювілейного року 2025. За його словами, ми можемо часто зустріти молодь, яка зневірена та дивиться у майбутнє зі скептицизмом чи песимізмом. «Тому важливо знати, що молоді італійці вміють бути ремісниками надії, бо вони здатні мріяти, – сказав він. – Будь ласка, не втрачайте здатності мріяти: коли хлопець чи дівчина втрачає цю здатність, я не кажу, що вони стають старими, ні, бо й старі люди мріють. Вони стають “пенсіонером по життю”. Це дуже погано. Прошу вас, молоде, не будьте “пенсіонерами по життю” і не дайте викрасти у вас надію! Ніколи!».

Відтак Наступник апостола Петра вказав на важливість звіщати християнську істину про Божу любов та існування Бога, Який бажає спасти людину. «Якщо Він живе, то надія не марна. Зло, песимізм, скептицизм не матимуть останнього слова», – наголосив він, додаючи, що християнство розпочинається не з ідеї чи етичного рішення, а від зустрічі з Ісусом, «Який відкриває новий горизонт життя».

Служіння, яке ставить в центр людину

Говорячи про завдання Молодіжної ради, Святіший Отець виокремив її роль у налагодженні зв’язків з різними інституціями, черпаючи натхнення з цінностей солідарності та інклюзивності. Ба більше, йдеться про потребу «здіймати шум», щоб бути голосом тих, хто не має голосу: виключених із соціуму через бідність, брак освіти тощо. «Як ми знаємо – навіть з поточних новин – існує багато викликів: гідна праця, сім'я, освіта, громадянська активність, турбота про творіння і нові технології. Зростання актів насильства й заподіяння собі шкоди, аж до крайнього ступеня – самогубства, є ознаками тривожного і складного нездужання», – зауважив Папа.

За його словами, сьогодні спостерігається не лише культурна зміна, але й антропологічна, де необхідний союз між тими, «хто бажає поставити людину в центр і водночас готовий інвестувати нову енергію в підготовку тих, хто служитиме суспільству». «Ви покликані бути свідками краси й новизни життя. Існує краса, яка виходить за межі видимості: це краса кожного чоловіка і кожної жінки, які живуть своїм особистим покликанням з любов'ю, у самовідданому служінні суспільству, у щедрій праці для щастя сім'ї, у безкорисливому прагненні до зростання соціальної дружби», – заохотив Святіший Отець.

Конфлікти, що сприяють зростанню

Папа звернув увагу присутніх на конфлікти, які схожі до лабіринту, з якого треба вийти із допомогою іншого. «Вам потрібно у своєму житті також проходити через конфлікти, потрібно мати терпіння, щоб перетворити їх на вміння слухати, визнавати іншого, рости разом, – сказав він. – Намагання подолати конфлікти – це ознака того, що ми поставили собі за мету вищі цілі, вищі за наші власні інтереси, щоб вибратися з сипучих пісків соціальної ворожнечі».

На завершення Святіший Отець заохотив молодь до служіння та донесення голосу й надії молодих італійців, «щоб разом брати участь у спільній праці задля спільного блага».