Папа про міжрелігійний діалог: перемогти культуру виключення

Зустрічаючись із учасниками наукової конференції з нагоди 100-річчя проведення першої «Конференції всіх релігій» Індії, Святіший Отець заохотив до спільного просування культури поваги та братерської солідарності, щоб долати ненависть між народами.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 30 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від проведення першої «Конференції всіх релігій» в Індії, яку організував тодішній духовний лідер й соціальний реформатор цієї країни Нараяна Ґуру. У своєму вітальному слові Святіший Отець вказав на важливість міжрелігійної співпраці задля гармонійного співіснування всіх релігій.

Співпраця, щоб подолати ненависть

На початку Папа звернув увагу на тему даної конференції: «Релігії разом задля кращого людства», яка є «дуже своєчасною і важливою для нашого часу». Він зазначив, що Нараяна Ґуру був переконаний, що незалежно від етнічної приналежності чи релігійних та культурних традицій, всі ми є членами єдиної людської родини, а тому був проти жодної дискримінації. «Його послання є дуже влучним для нашого сучасного світу, де ми бачимо дедалі більше прикладів нетерпимості та ненависті між народами й націями. – сказав Святіший Отець. – На жаль, прояви дискримінації та виключення, напруженості та насильства через різницю в етнічному чи соціальному походженні, расі, в кольорі шкіри, мові та релігії, є щоденним досвідом для багатьох людей та громад, особливо це проявляється серед бідних, беззахисних та тих, хто не має змоги висловити свою позицію». За його словами, спираючись на духовні істини та цінності, які взаємно поділяють між собою релігії, ми можемо разом співпрацювати, «щоб будувати краще людство, залишаючись при цьому міцно вкоріненими в наших релігійних віруваннях і переконаннях».

Забезпечувати співіснування відмінностей

Папа пригадав про зміст «Документа про людське братерство заради миру в усьому світі та спільного співіснування», який він підписав разом з великим імамом Аль-Азгар Ахмадом Аль-Таїбом. Йдеться про те, що неповага до благородного вчення релігій є однією з причин неспокійної ситуації, в якій сьогодні опинився світ. «Наші сучасники наново відкриють для себе цінність високого вчення релігійних традицій лише тоді, коли ми всі будемо докладати зусиль для того, щоб за ним жити згідно них і плекати з усіма братерські та дружні стосунки, з єдиною метою – зміцнювати єдність у різноманітності, забезпечувати гармонійне співіснування відмінностей і бути миротворцями, незважаючи на труднощі та виклики, з якими ми стикаємось», – зазначив Святіший Отець. Відтак він вказав на потребу співпрацювати з усіма людьми доброї волі у просуванні «культури поваги, гідності, співчуття, примирення та братерської солідарності». «Таким чином ми можемо допомогти перемогти культуру індивідуалізму, виключення, байдужості та насильства, яка, на жаль, зараз поширюється», – сказав Папа Франциск.