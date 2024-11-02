Папа відслужив Святу Месу за померлих на римському кладовищі

В день спомину всіх померлих вірних Єпископ Риму завітав на один із цвинтарів Вічного Міста, де очолив Євхаристійне богослужіння.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Читання Божого слова, в якому прозвучали слова надії та запевнення у воскресінні та житті вічному, й тривала споглядальна тиша для роздумів. Очолюючи Євхаристійне богослужіння на одному з найбільших цвинтарів Риму в день спомину всіх померлих вірних, Папа Франциск віддав перевагу моментові медитації замість проповіді.

В суботу, 2 листопада 2024 р., Єпископ Риму завітав до південного передмістя італійської столиці Кастель-Дечіма, щоб відслужити Святу Месу за померлих разом з вірними своєї дієцезії. Тут у березні 2002 року був посвячений Лаврентинський цвинтар, який простягається на 21 гектар і є третім за розміром цвинтарем Риму. Відслуживши на цьому місці Євхаристійне богослужіння 2 листопада 2018 року, Папа Франциск був першим Папою, який відвідав це кладовище. Через шість років в поминальний день він знову повернувся сюди. На молитву прибув також міський голова Роберто Ґвальтьєрі та родичі похованих тут людей.

Особливістю цього кладовища є його спеціальне відділення, назване «Сад ангелів», де поховані діти, які не народилися. Як і шість років тому, перед Святою Месою Святіший Отець помолився на цьому місці, як також на розташованому поруч місці поховання померлих дітей. Там його привітав Стефано, який втратив донечку в 2021 році. Читання під час Євхаристійного богослужіння та молитву вірних читали мами, які втратили дитину та після Ювілею Милосердя обʼєдналися в асоціацію «Іскри надії».

«Відвідуючи кладовище, місце спочинку наших померлих братів і сестер, ми відновлюємо нашу віру в Христа, Який помер, був похований і воскрес задля нашого спасіння. Також і смертні тіла прокинуться останнього дня, і ті, що уснули в Господі, разом з Ним братимуть участь у перемозі над смертю. З цією впевненістю ми підносимо до Отця нашу одностайну молитву заступництва і благословення», – молився Папа Франциск перед тим, як уділити кінцеве благословення, просячи мирного спочинку для померлих і розради для тих, хто переживає горювання: «Утіш тих, хто страждає від болю розлуки, впевненістю в тому, що мертві живуть у Тобі, і що також тіла, віддані землі, одного дня стануть співучасниками пасхальної перемоги Твого Сина, який поставив на шляху Церкви, як світлий знак, Пресвяту Діву Марію».